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第二波疫情是「必然」　陸專家張文宏：至少做一年的打算

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▲▼新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

▲全球積極研發新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

面對新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，大陸防疫專家、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏20日表示，今年冬天，在中國爆發第二波疫情是「必然的」，坦言各國研發疫苗到普及需要一定的時間，所以談到何時能走出疫情，「對於這個世界的預期，做一年的打算應該是最低的限定。」

張文宏20日在上海交通大學，就大健康議題發表看法。他說，從全球範圍來看，新冠病毒傳播力強、致死率不高，導致病毒在全球持續蔓延，另值得憂心的是，目前新冠病毒在海外，基本上對老年人發動攻擊，而在整個社會醫療系統癱瘓時才對年輕人發動攻擊。

▲▼上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

而在中國內部，他認為，在體制機制保障下，必須完成百分之百的隔離。若爆發零星疫情，「策略就是一個月內一定要搞定」，「如果不搞定，這個小火苗燒起來，就像叮咚電商的上升曲線一樣，成為指數曲線。」

他也提醒，中國仍然面臨輸入風險，這兩天國家組團分赴各個省份督察感染病防治體系，不能讓輸入性疫情成為小火苗再度爆發。

至於這輪疫情還會持續多久，張文宏坦言，還要延續相當長的時間，另以西方國家做法來看，是等待疫苗出來後，對脆弱人群與以保護，降低死亡率，但這個時間點「一年之內達不到。」

他解釋，疫苗做好，建成供應鏈鋪貨需要時間，「美國研發的疫苗需要冷鏈，活性要求非常高，中國研發的滅活疫苗還好，但都需要一定時間做到。」因此，「對於這個世界的預期，做一年的打算應該是最低的限定。」

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