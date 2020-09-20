TikTok：已與甲骨文、沃爾瑪達成原則共識　不涉技術及演算法轉讓

▲TikTok與甲骨文、沃爾瑪達成共識。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京字節跳動（ByteDance）旗下短影音平台TikTok於20日發布聲明表示，為了確保1億美國用戶能夠繼續使用TikTok，滿足美國政府監管要求，加強TikTok美國業務，字節跳動、甲骨文（Oracle）、沃爾瑪（Walmart）就「雲上加州」方案達成原則性共識，三方將按照此共識，盡快達成滿足美國和中國法律要求的合作協議。

根據《新華社》報導，提案顯示，TikTok的總部會繼續留在美國，甲骨文將成為TikTok在數據安全合規方面的合作夥伴，為美國用戶提供雲架構服務，雙方的合作模式類似蘋果在中國由雲上貴州進行的數據安全合規合作，由於TikTok美國業務在加州洛杉磯設有辦公室，該方案也被稱為「雲上加州」，不涉及技術及演算法轉讓。

▼甲骨文（Oracle）與TikTok的合作方案被稱為「雲上加州」。



報導提到，TikTok會在未來數年內新增2.5萬個工作崗位以支撐業務快速發展，同時，在字節跳動的控制下，TikTok將組建新的董事會和管理層，TikTok同期也會開啟新一輪不超過20%比例的融資，甲骨文和沃爾瑪將會作為具有優先購買權的潛在投資方被引入，若市場條件允許，TikTok將在一年內在美國完成首次公開募股（IPO）。

與此同時，TikTok還將與甲骨文、沃爾瑪、GA和SIG等多家公司共同投資50億美元，建立全球教育基金會，通過技術、線上影片等提升全球教育水平。

甲骨文公司創始人兼首席技術官埃里森（Larry Ellison）表示，甲骨文雲基礎設施會賦能TikTok下一階段的發展，與此同時，確保公司業務遵循最嚴格的安全標準。

▼沃爾瑪（Walmart）的加入令許多人感到意外。



沃爾瑪公司首席執行官董明倫（Doug McMillon）也說，沃爾瑪很高興能與字節跳動和甲骨文一起將TikTok打造為一款在美國更受歡迎的服務應用，「我們期待交易最終完成，開始服務我們的客戶，並創造更多工作崗位。」

據字節跳動提供媒體的資料顯示，該提案已獲得美國政府初步同意，這將使得美國用戶得以繼續使用TikTok。