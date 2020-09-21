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機車塞爆台中車站！「待轉大富翁」一度傳車禍　路權促進會回應

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記者趙蔡州／綜合報導

「機車兩段式左轉」一直是國內重大交通議題，台灣機車路權促進會20日下午號召群眾，在台中市火車站前大智路路口進行「待轉大富翁」抗議。台灣機車路權促進會事後表示，「雖然今天可能無法馬上讓待轉牌被拿下，但我們不會放棄，未來將持續以各種方式繼續表達我們取回被剝奪的權利的決心。」

台灣機車路權促進會20日晚間表示，本次大智路的待轉大富翁爭取路權活動，首先非常感謝每位騎士參與，雖然有數段小插曲，像警察開出了待轉機車未依指揮行駛，或是發生待轉機車與右轉汽車的碰撞事故，也因此證明「強制兩段式左轉」設計有多危險。

▲百名騎士反對台中大智路口設置待轉區，20日下午當街進行「待轉大富翁」。（圖／記者李忠憲翻攝）

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▲台灣機車路權促進會表示，未來將持續以各種方式，表達取回被剝奪的權利的決心。（圖／記者李忠憲翻攝）

他們指出，本次待轉大富翁的行動成功表達訴求，也凸顯待轉區設計有多荒謬，包含警方要求機車騎士逆向穿越雙黃線進入機車停等區，甚至宣稱為了維持交通順暢而禁止兩段式左轉，但要取消大智路的待轉牌在警察號稱「聽見了訴求」之後是否拆除，仍然沒有答案。

促進會最後說，行動換來政府「朕知道了」態度，先剝奪機車直接左轉的權利，直到大家要抗爭取回權利，警察還有臉反過來要求機車族，應尊重其他用路人的權利。「戰友們辛苦了，雖然今天可能無法馬上讓待轉牌被拿下，但我們不會放棄，未來將持續以各種方式，表達我們取回被剝奪的權利的決心。」

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