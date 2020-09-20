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台灣鳳梨酥名店驚見假貨！　大陸廠神複製賺翻「連開6家分店」

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記者柯沛辰／綜合報導

山寨還原度超高！嘉義一間知名鳳梨酥店遭大陸業者仿冒，產品從包裝到內容物都一模一樣。老闆友人到北京發現後，一度誤以為台灣名店「登陸」成功，後來才發現是不肖業者盜用，不僅店面規模更大，還一口氣開了6家分店，讓正牌店家超傻眼。

根據《東森新聞》報導，業者表示，山寨店面抄襲視覺、包裝，連店內擺設、家具都如出一轍，「更訝異的地方是，到北京之後我才發現，它連裡面擺設的咖啡機、磨豆機也買一樣的，包括所有擺設畫作風格，有百分之九十的相似。」

▲▼台灣鳳梨酥名店驚見假貨！　大陸廠神複製賺翻「連開6家分店」。（圖／東森新聞）

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▲台灣鳳梨酥名店驚見假貨，竟是大陸不肖業者的山寨品。（圖／東森新聞）

業者指出，店內招牌的泰迪熊包裝，是不少饕客賴以辨識的重要特色，但山寨業者完全複製，不僅店面規模更大，還開了6家分店，一路從北京開到天津，甚至在包裝上打上「台灣土鳳梨酥」，連紀念杯墊都一模一樣，在市面上廣為流傳。

業者強調，他們沒有到中國大陸展店，店面僅此一家，絕無分號。如今心血被仿冒，業者擔心商譽受損，已經聯繫律師，商討後續如何處理，並在商品內加上警語「小心假貨」，盼老饕不要受騙上當。

▲▼台灣鳳梨酥名店驚見假貨！　大陸廠神複製賺翻「連開6家分店」。（圖／東森新聞）

▲大陸山寨店規模更大，還開了6家分店。（圖／東森新聞）

▲▼台灣鳳梨酥名店驚見假貨！　大陸廠神複製賺翻「連開6家分店」。（圖／東森新聞）

▲山寨包裝大方打上「台灣土鳳梨酥」。（圖／東森新聞）

▲▼台灣鳳梨酥名店驚見假貨！　大陸廠神複製賺翻「連開6家分店」。（圖／東森新聞）

▲紀念品也被仿冒，在市面上流竄。（圖／東森新聞）

▲▼台灣鳳梨酥名店驚見假貨！　大陸廠神複製賺翻「連開6家分店」。（圖／東森新聞）

▲山寨業者抄很大，連店內咖啡機、磨豆機都買同一款。（圖／東森新聞）

▲▼台灣鳳梨酥名店驚見假貨！　大陸廠神複製賺翻「連開6家分店」。（圖／東森新聞）

▲正牌業者自救，附上「小心假貨」諮詢，以防老主顧受騙。（圖／東森新聞）

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