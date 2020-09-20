陸公布「不可靠實體清單」　強調「不針對特定國家」

▲陸公布「不可靠實體清單規定」，被認為是對美國的反擊。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸商務部19日公布「不可靠實體清單規定」，被認為是針對美國的反制。對此，大陸商務部條約法律司負責人20日表示，制定清單是既定的工作安排，並不針對特定國家或實體，只針對極少數破壞市場規則並違反中國法律的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。

大陸商務部條約法律司負責人指出，中方堅定支持、維護多邊主義的立場沒有改變，《不可靠實體清單規定》第三條明確重申了這一立場，同時，清單不針對特定國家或實體，中方將以符合國際規則的方式實施。

條約法律司負責人提到，改革開放是中國的基本國策，也是推動中國發展的根本動力，《外商投資法》及其實施條例、《優化營商環境條例》均於今年開始實施，充分傳遞了中方堅定不移擴大開放的明確信號，「中國開放的大門只會越開越大，開放的領域只會越來越寬，開放的水平只會越來越高。」

條約法律司負責人指出，清單只針對極少數破壞市場規則並違反中國法律的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心，「同時，中方不斷健全完善保護各類市場主體的相關法律制度頂層設計，加大保護力度。今年，中國出台《民法典》，是民事法律規範的系統整合，對保護自然人、法人和其他組織各項財產及人身權利具有里程碑意義。」

條約法律司負責人提到，清單的適用范圍是嚴格限定的，僅針對極少數違法的外國實體，不會任意擴大範圍，列入清單的程序也是透明規範的，對有關外國實體啟動調查程序、決定列入清單、採取處理措施，均應予以公告。

條約法律司負責人還強調，外國實體在被調查過程中有權陳述、申辯，這些制度設計既能夠確保不可靠實體清單制度有序運行，也能夠保障外國實體的合法權益。

