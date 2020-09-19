快訊／反擊美國！　中國公布《不可靠實體清單規定》

▲中國商務部19日公布《不可靠實體清單規定》，被認為與反制美方近日對華政策有關。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

中國商務部19日公布《不可靠實體清單規定》，內容提及將審查外國實體，在其國際經貿及相關活動中，「是否危害中國國家主權、安全、發展利益」，否則中方可以規定限制其在中國境內的活動，此舉普遍被外界認為與反制美國有關。

《新華社》報導，所謂《不可靠實體清單規定》是經國務院批准，依據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》等法律法規的規定，19日於商務部網站公布後，自公布之日起施行。

▲華為和其21家子公司，均已被美方列入遭美國制裁的實體清單內，因而引發中方也研擬不可靠實體清單制度，作為回應。（圖／達志影像／美聯社）

規定包含十四條內容，涵蓋對「不可靠實體」的定義、監管、處置作為以及中止、更改等施行準則。中國商務部表示，規止旨在維護國家主權、安全、發展利益，維護公平、自由的國際經貿秩序，保護中國企業、其他組織或者個人的合法權益。

規定定義，所謂不可靠實體清單制度，將對危害中國國家主權、安全、發展利益，以及違反正常的市場交易原則、嚴重損害中國企業等地形微，採取「相應措施。」另「外國實體」，所指包括外國企業、其他組織或者個人。

規定第四、第五條指出，官方將在國務院商務主管部門建立工作機制辦公室，根據有關方面的建議、舉報，決定是否對有關外國實體的行為進行調查；決定進行調查的，予以公告。

中國商務部稱，經調查後，將對外國實體的危害、損害程度等因素，決定進行如下處置，包括（一）限制或者禁止其從事與中國有關的進出口活動；（二）限制或者禁止其在中國境內投資；（三）限制或者禁止其相關人員、交通運輸工具等入境；（四）限制或者取消其相關人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格；（五）根據情節輕重給予相應數額的罰款；（六）其他必要的措施。

事實上，自中美貿易戰爆發，美國把華為等中國企業列入制裁的「實體清單」後，中方輿論就掀起制定陸版「不可靠實體清單」，並訂出相關規定以反制美方的討論；2019年5月31日，面對當時美國封殺華為、中興，中國外交部首次公開表示，「中國將建立不可靠實體清單制度。」

今年5月15日，大陸鷹派官媒《環球時報》報導稱，由於美國總統川普擴大打壓中國企業，中方準備將以下美國企業列入「不可靠實體清單」，蘋果 (AAPL-US)、高通 (QCOM-US)、思科 (CSCO-US) 等都被點名調查。

另一方面，美國商務部計畫在20日（周日）起，禁止下載來自中國的部分APP，包括TikTok、WeChat。對此，中國商務部在公布上述規定前，已先於今日上午公開表示，如果美方一意孤行，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

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