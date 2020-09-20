台中慈濟醫院出奇招　超萌狗狗伴失智老人重拾笑容

▲台中慈濟醫院出奇招，找來兩隻可愛的治療犬與失智老人互動。（圖／記者游瓊華翻攝，以下同）

記者游瓊華／台中報導

台中慈濟醫院出奇招， 19日舉辦失智病友會「樂智同學會」，找來兩隻治療犬EMMA及紅豆泥，兩隻可愛狗狗風靡全場病友長輩，不僅對狗狗就像對待孫子，會撫摸、餵食，還會說話稱讚，甚至讓原本怕狗的長輩卸下心防，還主動在下課前，摸著小狗說掰掰，家屬覺得不可思議。

台中慈濟醫院失智病友會邀請臺灣動物輔助治療專業發展協會寵物治療師夏安婷，帶來EMMA及紅豆泥兩隻治療犬與長輩互動。寵物治療師分組帶長輩學習運用口令餵狗吃點心，透過呼喚小狗名字、搭配手勢招呼小狗坐下，每位長輩看到小狗配合指令吃點心的剎那，都開心得笑了，更有成就感。

神經內科醫師凃敏謙表示，失智長輩常會有急促不安、來回踱步等情緒焦躁的症狀，甚至晚上焦躁情緒會加重影響睡眠，讓照顧家屬身心俱疲，照顧品質跟著下滑，希望透過寵物治療能增進長輩與外界的互動。

遠從苗栗來的湛爺爺夫妻是樂智同學會資深學員，湛奶奶喜歡狗卻從沒養過，今天他很驕傲分享餵了小狗兩次。怕狗的王奶奶在工作人員鼓勵下嘗試摸狗、餵狗，下課前竟會主動撫狗說再見，讓家屬覺得不可思議。鄭伯伯從來沒有摸過狗，第一次接觸就覺得小狗很可愛，直說若再辦這樣的活動，還要再來。

▲台中慈濟醫院出奇招，找來兩隻可愛的治療犬與失智老人互動。