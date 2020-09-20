　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中慈濟醫院出奇招　超萌狗狗伴失智老人重拾笑容

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台中慈濟醫院出奇招，找來兩隻可愛的治療犬與失智老人互動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中慈濟醫院出奇招，找來兩隻可愛的治療犬與失智老人互動。（圖／記者游瓊華翻攝，以下同）

記者游瓊華／台中報導

台中慈濟醫院出奇招， 19日舉辦失智病友會「樂智同學會」，找來兩隻治療犬EMMA及紅豆泥，兩隻可愛狗狗風靡全場病友長輩，不僅對狗狗就像對待孫子，會撫摸、餵食，還會說話稱讚，甚至讓原本怕狗的長輩卸下心防，還主動在下課前，摸著小狗說掰掰，家屬覺得不可思議。

台中慈濟醫院失智病友會邀請臺灣動物輔助治療專業發展協會寵物治療師夏安婷，帶來EMMA及紅豆泥兩隻治療犬與長輩互動。寵物治療師分組帶長輩學習運用口令餵狗吃點心，透過呼喚小狗名字、搭配手勢招呼小狗坐下，每位長輩看到小狗配合指令吃點心的剎那，都開心得笑了，更有成就感。

神經內科醫師凃敏謙表示，失智長輩常會有急促不安、來回踱步等情緒焦躁的症狀，甚至晚上焦躁情緒會加重影響睡眠，讓照顧家屬身心俱疲，照顧品質跟著下滑，希望透過寵物治療能增進長輩與外界的互動。

遠從苗栗來的湛爺爺夫妻是樂智同學會資深學員，湛奶奶喜歡狗卻從沒養過，今天他很驕傲分享餵了小狗兩次。怕狗的王奶奶在工作人員鼓勵下嘗試摸狗、餵狗，下課前竟會主動撫狗說再見，讓家屬覺得不可思議。鄭伯伯從來沒有摸過狗，第一次接觸就覺得小狗很可愛，直說若再辦這樣的活動，還要再來。

▲台中慈濟醫院出奇招，找來兩隻可愛的治療犬與失智老人互動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中慈濟醫院出奇招，找來兩隻可愛的治療犬與失智老人互動。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」
是不是易胖體質？「吃蘇打餅30秒」就能知道
任賢齊唱到一半「突淚崩中斷演出」...不捨小鬼：我失去師弟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中慈濟醫院出奇招　超萌狗狗伴失智老人重拾笑容

喜樂創院55周年　第2場巡迴展即日起成美文化藝廊展出

後疫情秋節J＆NINA回饋社會　桃園統領舉辦「心存扇念」書法體驗

翻轉技職　台中家商多元教育吸5A5+高材生加入

中台科大打造原民文化傳承基地　原資中心正式揭牌

土地公也瘋狂！　祥儀科技寶樂團和機器人一起玩音樂

2020基隆潮藝術「海的一日」　傳遞基隆繽紛色彩與活力

產業轉型觀光再造新契機　新北觀光工廠最高補助90萬

全國青年景觀競賽冠軍隊伍　打造五股垃圾山「心環原」絕美場域

駐臺型男外交官金山衝浪體驗　大讚青春山海線美景潛力無限

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

陳漢典「認識小鬼很幸福」：是我們的榜樣　鼓鼓憾「愛不能這麼晚說」…想傳承他的暖

草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！ 網友哀嘆：羊駝都過得比我好...

氣爆喊醒房客...老公卻命喪火窟　生還民眾：謝謝房東阿嬤救了我

小甜甜哽咽「沒有勇氣聽他的聲音」　張棋惠捨不得：他在他的星球過很好

全家靠娜娜養!?歐陽龍曝真相　駁斥：靠她們早餓死了！！

台中慈濟醫院出奇招　超萌狗狗伴失智老人重拾笑容

喜樂創院55周年　第2場巡迴展即日起成美文化藝廊展出

後疫情秋節J＆NINA回饋社會　桃園統領舉辦「心存扇念」書法體驗

翻轉技職　台中家商多元教育吸5A5+高材生加入

中台科大打造原民文化傳承基地　原資中心正式揭牌

土地公也瘋狂！　祥儀科技寶樂團和機器人一起玩音樂

2020基隆潮藝術「海的一日」　傳遞基隆繽紛色彩與活力

產業轉型觀光再造新契機　新北觀光工廠最高補助90萬

全國青年景觀競賽冠軍隊伍　打造五股垃圾山「心環原」絕美場域

駐臺型男外交官金山衝浪體驗　大讚青春山海線美景潛力無限

《蠟筆小新》實體「小白狗屋」大到能塞人！超Q幼稚園校車也神還原

安以軒準時零點慶生安鈞璨　連6年發文卻被酸「原因有洋蔥」

企聯射箭／凱撒季後挑戰賽連過兩關　再向上拚寒舍

川普痛批中國「把病毒傳到美國」　製造比俄羅斯更嚴重問題

蔡阿嘎家族新成員出生！　蔡波能5個月大「升格哥哥」阿嬤崩潰

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

快訊／大稻埕碼頭驚見浮屍！上半身「嚴重腐爛」　民眾路過嚇壞

台中慈濟醫院出奇招　超萌狗狗伴失智老人重拾笑容

喜樂創院55周年　第2場巡迴展即日起成美文化藝廊展出

Angelababy同台2女星　「6助理簇擁補妝」畫面曝光…遭轟：耍大牌

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

地方熱門新聞

夜市老闆突倒地亡　15分前還在滑手機

花蓮台9線「轎車自撞樹」　車頭全毀釀2死2傷

2020基隆潮藝術：傳遞繽紛色彩活力

併排違停肇事 賓士車門被撞掉還加罰單

快訊／薇閣新竹館不關了：照顧員工生計

台中最強創意串燒　快閃高鐵站旁

變速箱壞掉送修！竟被偷開3588公里

駐臺型男外交官金山衝浪體驗

新北「幸福文旦」熱賣中

世紀風華薪傳永續　坪林區農會創立百年

新化警破職業賭場

全國青年景觀競賽冠軍隊伍　打造五股垃圾山

海邊戲水當心　台東男下水險遭洋流帶走

科技寶樂團　和機器人一起玩音樂

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

快訊／任賢齊唱到一半「突暴哭中斷演出」淚別小鬼

坤達痛失兄弟小鬼…首曬合照悼念

黃鴻升倒數5集　KID堅守《玩很大》

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

永別初戀小鬼　楊丞琳堅強開腔

《玩很大》片頭播出小鬼特別版！

被騙去處理漏水！孕婦遭「利刃刺腹」

獨／房客男友勒脖狠刺　孕婦「腹部中刀」

峮峮哭守10小時黃鴻升靈堂　被攙扶離開

曹格停留靈堂10分鐘「一離開崩潰痛哭」！

小鬼金鐘留遺憾　今年以這方式現身

70星友淚別！小鬼靈堂爆滿「永遠記得他的好」

連喝水都胖？研究：「吃蘇打餅30秒」判斷你是不是易胖體質

古墓長明燈為何千年不滅？專家揭真相了

更多

最夯影音

更多
鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》
鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面