喜樂創院55周年　第2場巡迴展即日起成美文化藝廊展出

▲喜樂保育院成立55周年在成美文化藝廊展出院生的作品。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化喜樂保育院第二場人文美學展今(19)日在永靖鄉成美藝廊展出70件慢飛天使的作品，期望透過拼圖、繪畫、陶藝、攝影、手作等藝術品，分享喜憨兒的生活故事與獨特的生命價值，展期從即日起至11月15日，主辦單位邀請鄉親前來欣賞一幅幅的心作品，一起來看見他們的心世界。

成美文化園區附設成美藝廊，頂新和德文教基金會創辦人董事長魏應充成立此藝廊，除了提供在地鄉親們優質的藝文資源外，更希望成為文化傳承及推廣的平台。

魏應充曾多次至喜樂院內關懷，更深入了解喜樂需求，陸續的捐款及補助院內設施設備等，提升了喜樂的照護服務品質。此次更提供成美藝廊，幫助喜樂憨兒站上生命的舞台，肯定他們不被障礙限制的無限可能，以及豐盛的生命故事。

「好的開始，將帶來更動人的展程」，喜樂執行長林玉嫦表示，喜樂創院55年來，我們發現每個生命都具有獨特的價值，從慢飛天使的眼光中，透過攝影、繪畫、烘焙、手工藝等不同媒材，展現獨特的美感與喜樂的生活。

林玉嫦更希望藉由這次畫展，讓喜樂憨兒作品有機會走入社區，除了有瑪喜樂女士故事、喜樂服務體系介紹、喜樂就業支持、喜樂服務對象作品展等。讓更多社會大眾對身心障礙者有更豐富的瞭解，發現他們最動人的創作和無限的潛能。

頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩指出，「愛與美」是我們生活中所追求的，喜樂一幅幅展出作品、一則則深刻的生命故事，在成美藝廊裡充滿了藝術的真與美，看見色彩、聽見聲調、嗅出想像、嚐到溫度、觸動靈魂。喜樂憨兒用感官知覺描繪出的心世界，用不同的方式呈現在每幅作品裡。田尾小作所以慢吞吞的綠，運用種子DIY、園藝活動幫助自我療癒及發展創造力，他們用種子帶來滿滿的生命力。

今天的開幕儀式，包括彰化縣社會處長王蘭心、永靖鄉長詹木根、頂新和德文教基金會陳慶浩副董事長及頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長也蒞臨祝福，王蘭心希望邀請彰化縣民都來成美藝廊參觀喜樂保育院孩子們的作品。

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