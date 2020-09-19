打牌被抓...媽校內狠甩2巴掌！　14歲男「轉身跳下5樓」死亡

▲14歲男學生被母親甩巴掌，當場跳下5樓身亡。（圖／翻攝自封面視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

武漢一名14歲學生17日在校玩撲克牌被抓到，母親得知後到校，在眾目睽睽之下，在走廊狠狠扇了兒子2個耳光才離開，他獨自呆了幾分鐘後，突然翻過圍欄從5樓跳下，雖然經過搶救但仍死亡。

根據「封面新聞」報導，張某銳今年14歲，是武漢江夏區一中9年級學生，17日因為和另外2名同學在教室玩耍，班主任請家長們到校配合管教。張某媽媽見到兒子後相當氣憤，在走廊就大聲打罵，並且狠甩巴掌，老師緊急勸阻並帶開。

沒想到，少年獨自站在原地幾分鐘後，突然之間一個翻身，就越過了學校走廊的圍欄，雖然有幾名同學們趕過去想要阻止，但還來不及反應，他已經頭也不回地就從5樓跳下。

當晚9時張某銳因為傷勢嚴重，被醫院宣告不治身亡。目前當地教育、司法等部門已介入處置善後。

許多網友紛紛留言，要注意家庭溝通，以及小孩的自尊，不應該隨便打罵，「在學校 外面就不要打孩子了……真的挺傷自尊心的」、「14歲 當著那麼多人的面扇耳光 這母親真」、「哎，孩子青春期正確的溝通方式很重要」、「目擊者也做好心理疏導吧」。

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