北台灣「一場秋雨一場涼」　鋒面接力報到！溫度降至20℃以下

▲受到鋒面南下，今明北台灣降溫，北部、東半部有雨。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到鋒面南下，今明北台灣降溫，北部、東半部有雨。氣象專家提醒，北台灣早晚清晨降至20度，下週四還會有另一波鋒面報到，未來天氣將會是「一場秋雨一場涼」。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，週末(19、20日)兩天鋒面逐漸南下，北台氣溫逐日緩降；迎風面北部、東半部有局部陣雨或雷雨，週日的降雨比週六明顯；背風面中南部地區則有局部短暫陣雨或雷雨的機率，又以午後山區的機率為最高；局部地區有較大雨勢，應注意。

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▲最新(18日20時)中央氣象局模式(GFS)，模擬下週一(21日)8時850百帕溫度場15度(綠黃交界線)在北部海面；下週五(25日)8時綠黃交界線則已觸及北部陸地，顯示冷空氣比前波略強。。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬顯示，下週一至週三(21至23日)鋒面東移，天氣好轉，為多雲時晴的天氣，花東偶有局部短暫陣雨、南部山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。白天舒適至微熱、早晚因有冷空氣及一部分「輻射冷卻」的貢獻，而明顯偏涼，北台灣清晨最低氣溫降至20度左右。下週四(24日)另一波鋒面南下，天氣再變，轉雨再轉涼。

下週五(25日)鋒面遠離，天氣好轉，但因冷空氣比前波略強(圖)及加上「輻射冷卻」作用，清晨低溫降得比前波略低，北台灣最低氣溫將普遍降至20度以下，頗有「一場秋雨一場涼」的情境，雖然白天的陽光會模糊這個趨勢，但早晚的感覺則會是清楚的。