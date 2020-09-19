　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北台灣「一場秋雨一場涼」　鋒面接力報到！溫度降至20℃以下

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲受到鋒面南下，今明北台灣降溫，北部、東半部有雨。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到鋒面南下，今明北台灣降溫，北部、東半部有雨。氣象專家提醒，北台灣早晚清晨降至20度，下週四還會有另一波鋒面報到，未來天氣將會是「一場秋雨一場涼」。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，週末(19、20日)兩天鋒面逐漸南下，北台氣溫逐日緩降；迎風面北部、東半部有局部陣雨或雷雨，週日的降雨比週六明顯；背風面中南部地區則有局部短暫陣雨或雷雨的機率，又以午後山區的機率為最高；局部地區有較大雨勢，應注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲最新(18日20時)中央氣象局模式(GFS)，模擬下週一(21日)8時850百帕溫度場15度(綠黃交界線)在北部海面；下週五(25日)8時綠黃交界線則已觸及北部陸地，顯示冷空氣比前波略強。。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬顯示，下週一至週三(21至23日)鋒面東移，天氣好轉，為多雲時晴的天氣，花東偶有局部短暫陣雨、南部山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。白天舒適至微熱、早晚因有冷空氣及一部分「輻射冷卻」的貢獻，而明顯偏涼，北台灣清晨最低氣溫降至20度左右。下週四(24日)另一波鋒面南下，天氣再變，轉雨再轉涼。

下週五(25日)鋒面遠離，天氣好轉，但因冷空氣比前波略強(圖)及加上「輻射冷卻」作用，清晨低溫降得比前波略低，北台灣最低氣溫將普遍降至20度以下，頗有「一場秋雨一場涼」的情境，雖然白天的陽光會模糊這個趨勢，但早晚的感覺則會是清楚的。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
坤達緊牽柯佳嬿抵小鬼靈堂　歐弟墨鏡口罩遮全臉
峮峮來送男友小鬼最後一程了！「憔悴現身」全身黑抵達靈堂
東海商圈氣爆4死1傷！　火球噴出燒毀屋「謝謝房東阿嬤救了我」
快訊／東海商圈氣爆「一家三口喪命」　火球噬屋！兩側燃燒4死1
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台劇晃102秒！他憶「21年前921那夜」：房全垮了、患者全躺路邊

獨特網美打卡景點來了！達人推10條雲林山區、濱海農漁村秋遊

表特版的量子糾纏！神出8年前IKEA氣質妹　鄉民全跪了

北台灣「一場秋雨一場涼」　鋒面接力報到！溫度降至20℃以下

遊艇狂潮嗨翻！「夜宿遊艇、船主之夜、海味市場」三體驗先登場

疫情衝擊！阿聯酋航空曝機票退款驚人金額　拚復飛全球85個航點

批踢踢「熊熊之亂」失控！　八卦板主罕見深夜2小時連發3公告

牙籤男勾美豔人妻「家中激戰」　兒推門驚見活春宮揭姦情

黃鴻升救他一命！鬱症路人淚揭「暖男舉動」...昨小鬼入夢說9字

洋蔥版「紅衣小女孩」超暖！從小被關籠受虐長大成警察：為了跟你們一樣

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

王偉忠看小鬼「帥帥.壞壞又有點可愛」　惋惜不捨：大家都要保重

小鬼黃鴻升最後1張全家福！　親妹妹心痛首發聲「努力睡著才能見到你」

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

全台劇晃102秒！他憶「21年前921那夜」：房全垮了、患者全躺路邊

獨特網美打卡景點來了！達人推10條雲林山區、濱海農漁村秋遊

表特版的量子糾纏！神出8年前IKEA氣質妹　鄉民全跪了

北台灣「一場秋雨一場涼」　鋒面接力報到！溫度降至20℃以下

遊艇狂潮嗨翻！「夜宿遊艇、船主之夜、海味市場」三體驗先登場

疫情衝擊！阿聯酋航空曝機票退款驚人金額　拚復飛全球85個航點

批踢踢「熊熊之亂」失控！　八卦板主罕見深夜2小時連發3公告

牙籤男勾美豔人妻「家中激戰」　兒推門驚見活春宮揭姦情

黃鴻升救他一命！鬱症路人淚揭「暖男舉動」...昨小鬼入夢說9字

洋蔥版「紅衣小女孩」超暖！從小被關籠受虐長大成警察：為了跟你們一樣

畫家監獄教畫　意外發現殺人犯是藝術天才！惡的世界能否有絕美？

南韓夢幻「貼紙打印機」超燒！字體表情任意切換　貼哪都可愛

他遭分屍3大塊...頭顱泡福馬林「竟生出頭髮」！命理師曝詭異玄機

美次卿柯拉克、日前相森喜朗在台灣同框了　李登輝追思會坐隔壁

醉客店外鬥毆！不甩制止狂譙　女警一見噴辣椒水…下秒亮警棍警告

小鬼妹妹悲赴靈堂！　把哥哥遺照「換成手機桌面」：把你帶在身邊

李坤儀五百字感性追憶李登輝　「許多精彩的片段成就生命的意義」

尚未奪總冠軍前　字母哥：先別叫我MVP

賓士柴油車排放造假得支付643億賠償金！後頭還有刑事訴訟等著打

東海氣爆現場如廢墟！　姊弟劫後餘生還原驚恐瞬間：一看到傻眼

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

主動脈剝像背後被砍一刀　5族群易發

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

網紅車禍癱　「大號無法控制」崩潰

小鬼救他一命！鬱症路人淚揭暖舉

批踢踢「熊熊之亂」失控　八卦板主連發3公告

下周2波鋒面　更強冷空氣跌破20°C

日本人一餐「滿滿澱粉」仍比台人瘦！

牙籤男勾美豔人妻　兒推門驚見揭發

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

主動脈剝離5危險族群曝　高又瘦竟上榜

保全奔月台「電扶梯秒讓道」　她主張左側通行

趕在徵用前！7-11開賣2萬盒淡橙橘口罩

滴妹手搖中部店月薪曝　比工程師多賺9K！

許書華形容主動脈剝離： 撕裂性胸痛像刀割

更多熱門

相關新聞

下周2波鋒面　更強冷空氣跌破20°C

下周2波鋒面　更強冷空氣跌破20°C

中央氣象局課長林伯東指出，周末天氣即將轉變，北邊有一道鋒面系統南下，緊接著東北季風增強，北部、東半部地區逐漸轉為有陣雨，中南部相對穩定，但也有醫些午後雷陣雨，21、22日（周一、二）清晨中部以北及東北部出現22度低溫，相較較熱天氣有明顯轉變，至於南海上的第11號紅霞颱風對台灣沒有直接影響，長浪將影響中南部、東南部、澎湖、金門。

即／5縣市突發大雨特報！入夜對流爆發

即／5縣市突發大雨特報！入夜對流爆發

全台有雨今變天　鋒面接力北台降溫

全台有雨今變天　鋒面接力北台降溫

快訊／09：37地牛翻身！　初判台東震度4級以上

快訊／09：37地牛翻身！　初判台東震度4級以上

「轉秋冬濕涼天氣」時間曝　鋒面周末到降雨熱區出爐

「轉秋冬濕涼天氣」時間曝　鋒面周末到降雨熱區出爐

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

律師心疼解剖殘酷　檢曝真實過程

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

即／東海商圈氣爆4死　仍有民眾受困

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

主動脈剝像背後被砍一刀　5族群易發

網瘋傳貌似女星「3分16秒不雅片」！

主動脈剝離兇猛！醫：胸口像被撕開

夜市老闆突倒地亡　15分前還在滑手機

即／東海大學商圈氣爆　民宅凌晨竄火

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

更多

最夯影音

更多
曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面