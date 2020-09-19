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快訊／惡火夜襲基隆頂加公寓　一家三口受困！女兒成焦屍

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▲▼基隆市最新消息快訊圖。

記者葉國吏／綜合報導

基隆市七堵區福二街5樓民宅18日深夜發生火警，造成一家三口受困，消防人員破人搶救，但女兒逃生不及被發現時已經成為焦屍。

基隆市警三分局百福派出所，18日晚間將近10點獲報，福二街一棟5樓高的頂樓加蓋公寓發生火警，濃煙沖天，烈焰竄出。

基隆市消防局動員百福、七堵、暖暖、仁愛等消防分隊馳援灌救，不過現場傳出有一對老夫妻及女兒困在火場內。消防人員動員搶救，救出老夫妻，在深夜11點左右撲滅火勢，卻在臥室內發現一具焦屍，經老夫妻指認確定身分為他們35歲女兒。

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