回收場防災抗火！屏東消防局開課...教50家業者「撇步」

▲屏東縣環保局邀請消防局麟洛分隊長汪明華為轄內資源回收場，講解火警預防及防災作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

資源回收場發生火災案件頻繁，不但造成業者重大損失，且燃燒後之臭味更嚴重影響空氣品質，造成民眾呼吸器官疾病。屏東縣政府環保局於18日上午辦理「應回收廢棄物處理業」消防安全實務講習及演練，由屏東縣政府消防局指派麟洛分隊分隊前往昇葆環保公司，針對回收處理管理消防安全，指導應變能力講解及演練，以降低衝擊。

▲▼火災防範授課、實際操作。

這次講習演練，由麟洛分隊長汪明華講授課程，內容有(一)火場應變求生觀念宣導；通報:對內、對119； (二)滅火:滅火器.室內消防栓；(三)逃生:採取低姿勢沿牆壁往下，確保兩方向避難出口位置，遇有濃煙勿強行通過；(四)預防:緊急出入口、緊急避難梯間等處所，請勿推放雜物，妨礙人員逃生；而進入公共場所應先留意避難路線住宅火災警報器。

汪分隊長並播放2015年8月15日轄區內一家廢棄物回收場火警影片，詳細說明安全設備滅火器、室內消防栓、緩降機、住宅火災警報器等操作技巧，將災害降到最低程度。另加強防範溺水及山難等常識宣導，確保本身安全。

屏東縣政府環保局廢棄物管理科長余東壁表示，這次參與講習教育的廢棄物回收處理廠約有50家，經由專業消防人員講解，對加強消防安全設置標準及防火管理，以落實環保及消防相關法規規定，期有效降低業者回收處理火災的發生並減少財物損失，應該很有助益。

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