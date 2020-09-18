桃園綠營議員爆同黨人入府服務　簽辦業務0卻爽領高薪

▲余信憲重砲質詢市府財政局。（圖／翻攝自市議會網站）



記者楊淑媛／桃園報導

民進黨籍桃園市議員余信憲18日於市政總質詢中，強力抨擊財政局成立的「財產開發科」未致力開源節流業務，其中以機要職任用專員李柏瑟月領高薪，上班滑手機，簽辦業務是0，連局內同仁都看不下去，財政局有太多黑函檢舉她，重批財政局長歐美鐶包庇？認為市府秘書操守不佳，恐影響市長鄭文燦的總統之路！

▲余信憲重砲質詢市府財政局長歐美鐶。（圖／翻攝自市議會網站）

歐美鐶回稱：李姓專員為機要人員任用，本來就是專簽，可以不用簽到退，她有她的任務，你們看不到的！而且她從來沒看過李滑手機？並反問局內是誰黑函檢舉？同時要余不要因個人的恩怨，影響財政局的形象，若余議員質疑用人顯有不妥當，財政局可接受政風處調查，依據調查結果調整相關人員編制。

余信憲表示，就任議員已經快兩年，過去民眾對於公務人員上班怠惰、蹺班、專業不分工、打混摸魚、官官相護都厭惡不已，他秉持議員職責、監督市府。他在質詢中，不僅揭露李柏瑟坐領高薪，簽辦業務是0等情事，還進一步指稱，李柏瑟的家族成員涉及金融詐騙，要求市府查明。

據指出，民進黨籍的李柏瑟曾擔任過桃園市民代表，其先生廖輝星為前縣議員，兩年前參選市議員，與余信憲為同選區，李以些微票數之差落敗。

針對余信憲議會的質詢，李柏瑟於下午透過市府新聞處發布說明表示為，議員問政，牽連無辜家人，而自己無論學歷或是工作，並無議員指控情況，缺乏具體事證。為避免替市府團隊帶來困擾，已主動請辭專員。

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