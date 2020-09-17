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鋒面變天！明起下到周末降雨熱區曝　冷空氣接力北台灣降溫轉涼

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲新一波鋒面周五下午接近，北部、東北部轉有雨天氣，午後雷陣雨區也擴大。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

要變天了！氣象局指出，新一波鋒面周五下午接近，將一路影響至周日，水氣增多影響，屆時北部、東北部有雨，午後雷陣雨區也擴及全台。在鋒面通過後，冷空氣接力影響，北部東北部降溫高溫降2-4度，約31-32度，低溫則約22-24度，但中南部、花東溫度變動不會太大。

氣象局表示，鋒面在周五下午慢慢接近，周六掛在北部海面，在周六夜間到周日期間通過，鋒面一過就是冷空氣影響範圍，北部、東北部溫度會稍稍下降，但還沒到很冷的程度。

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▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲鋒面影響，周五起至周日北部、東北部有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象局）

周五鋒面接近的過程中，因為逐漸有點雲量增多甚至飄雨，溫度也會從周一到周四接近36度的溫度降到34、35度，等到涼空氣下來時，大概降到32、33度的程度。​不過，溫度涼和熱的分別還是比較看陽光的，出太陽就熱，下雨多就涼。​

至於下雨狀況，從周五下半天起鋒面慢慢靠近時，水氣增多，這是個轉變的過程，比較明顯的下雨現象會是周六、周日這段，主要落在北部、東北部，偶爾就會下個雨，雲量會增加，天氣比較多變化，但也不是暴雨連日都不停。

周末鋒面和東北風增強期間，越靠近迎風面的基隆北海岸跟東北部宜蘭地區則首當其衝，一些地方可能會有比較大的雨勢。​

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▲迎風面的基隆北海岸跟東北部宜蘭地區，注意局部較大雨勢發生。（圖／記者李毓康攝）

其餘地區感覺差距是不大的，還是午後雷陣雨為主，只是因為水氣稍微增多，午後雷陣雨比起這周前面那段時間範圍擴展一點、程度也稍微明顯。然而整體而言，還是熱，下午帶把傘就解決。​

​另外，紅霞颱風往中南半島前進，造成大環境風向趨勢，近期替東南部、恆春半島這裡帶來一些水氣和降雨，但最重要的影響就是長浪。

周五之後，西南部、東南部及恆春半島沿海，還有金門、澎湖地區都要留意長浪，有可能出現近2公尺的浪，即使頭頂晴空，也要注意這潛藏的危機。

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