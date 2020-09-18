賓士違停買茶の魔手撞騎士！三寶看傻「12萬車門噴落」：這杯好貴

▲賓士併排違停買茶の魔手，一開門撞飛騎士！（圖／翻攝臉書）



記者許力方／綜合報導

高雄29歲謝姓男子日前駕駛黑色賓士C300前往左營，臨停要買手搖飲料「茶之魔手」，結果違規併排，下車時猛然開門，狠狠撞上直行的機車，騎士當場摔飛，力道之強，還把整個車門都撞掉。駕駛直嘆「這杯茶魔很貴」，因為賓士一扇門的維修費大概要花12萬元，不僅如此，還要收上至少2張最高3600元的罰單。

左營警方調查，事發於16日下午1時許，31歲陳女先違規臨停華夏路慢車道黃線，隨後謝男駕駛賓士隨後併排停車，女乘客下車後沒多久，他也要下車，結果又因沒有二段式開門，猛然一推，迎面將機車撞飛，52歲林姓男騎士沿著快車道直行，閃避不及直接摔車，車門也噴落。

眼睜睜看著門掉了，謝男當場嚇傻。目擊民眾說，當時聽到一聲巨響，跑出來查看時，騎士已經受傷倒在地上，賓士則停在路旁，趕緊衝上前扶騎士到一旁休息，等待救護車到場，謝男後來回過神，才發覺釀禍，趕緊上前幫忙。

附近「茶之魔手」飲料店員接受《東森新聞》訪問時說，賓士駕駛因為想來買他們家的飲料，未料發生車禍，下車以後曾說過「車門很貴」、「茶魔很貴」。據悉，賓士C300光是要修好整片門，大概要花12萬元，約可以喝上4000杯飲料，這次違規臨停代價不小。

警消趕到場拍照測繪，並對3人實施酒測，皆為0，林姓騎士緊急送往榮總，並無大礙，謝男、陳女並未受傷，肇事責任仍待進一步釐清，至於謝男未依規開車門，將開出1200元以上3600元以下罰鍰；謝男、陳女違停也會開罰。

►神級保養品，地位無法動搖

▼賓士駕駛未二段式開門，迎面撞倒直行騎士。（圖／東森新聞）