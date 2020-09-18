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《中國軍隊參加聯合國維和行動30年》白皮書：堅定不移和平發展

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▲國新辦新聞發言人胡凱紅。（圖／國新辦新聞辦公室網站）

▲國新辦新聞發言人胡凱紅。（圖／國新辦新聞辦公室網站）

記者劉亭／綜合報導

大陸國務院新聞辦18日發佈《中國軍隊參加聯合國維和行動30年》白皮書，內容中指出，和平是中國人民的永恒期望，是中國發展的鮮明特徵，中國堅定不移走和平發展道路，在實現自我發展的同時，為世界和平與發展作出了重要貢獻。

30年來，中國軍隊認真踐行《聯合國憲章》宗旨和原則，先後參加25項聯合國維和行動，累計派出維和官兵4萬余人次，以實際行動維護世界和平，積極參加聯合國維和行動，是聯合國第二大維和攤款國和會費國，是安理會常任理事國第一大出兵國。

白皮書中顯示，中國軍隊是聯合國維和行動的關鍵力量，足跡遍佈柬埔寨、剛果（金）、賴比瑞亞、蘇丹、黎巴嫩、賽普勒斯、南蘇丹、馬利、中非等20多個國家和地區，在推進和平解決爭端、維護地區安全穩定、促進駐在國經濟社會發展等方面作出了重要貢獻。

白皮書指出，中國軍隊積極推動維和國際合作。中國軍隊先後與90多個國家、10多個國際和地區組織開展維和交流與合作，通過團組互訪、專家交流、聯演聯訓、人員培訓等形式增進相互了解，交流經驗做法，加強務實合作，密切雙多邊關係，不斷提升維和能力。

白皮書也強調，目前世界正經歷百年未有之變局，新冠肺炎疫情更加速了變化，中國將繼續發揮安理會常任理事國作用，堅定支持和參與聯合國維和行動，積極響應聯合國「維和而行動」倡議，支持對聯合國維和行動進行合理必要改革，為建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界作出應有貢獻。

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