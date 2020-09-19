首登青瓦台！防彈少年團發表青年節演說　文在寅欲解決社會不公

▲文在寅舉行青年節紀念活動，邀請防彈少年團近青瓦台向青年發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府根據「青年基本法」，將每年9月第3個周六定為青年節（청년의 날），總統文在寅在今（19）日上午10時起的首屆青年節活動中，首先針對近期社會公正等議題發表看法，並以青年領袖的資格，邀請韓流偶像「防彈少年團」（BTS）的7名成員造訪青瓦台綠芝園，向青年群眾發表演說。

文在寅在青年節活動上針對社會公正議題致詞，「政府傾聽青年們對於社會不公正的憤怒，直到公正成為我們社會文化的一部分，將會耗上不少時間，其中可能會發生不少矛盾與失誤。不過我們仍須堅定信念，朝著公正的社會前進。」

而防彈少年團為了發表青年節演說，生涯首度造訪青瓦台，其以歌曲《Dynamite》連續2周奪得美國billboard hot 100單曲榜冠軍。

▲防彈少年團向39年以後的青年，發表演說。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

從隊長RM、j-hope、SUGA、Jimin、Jin、V、Jung Kook依序朗讀演說，鼓勵時下政面臨困境的青年，並將對象設定為19年以後的青年，具有傳承的意味，以出道後所經歷的各種困境難題，一直到奪得知名國際音樂大獎的故事歷程為內容核心，以此鼓勵未來經歷挫折的青年。

隊長RM表示，「2018年在一舉邁向成功之路後，7名成員曾經對未來感到徬徨，不知何時又得跌入低潮、不知何時又會降下暴雨，在歷經一陣憂鬱之後，我們7名成員憑著夢想與信賴互相依靠。」

V也表示，「我們曾失去目標、也曾陷入一陣空虛，為力求振作，真的用心努力了好一陣子。」

▲南韓法務部長秋美愛，被爆疑似過去利用黨代表職權，為服兵役中的兒子請長假（圖／達志影像）

根據韓媒《YTN》，文在寅2012、2017年參選總統前，曾兩度承諾青年群眾，將實行大學註冊費減半，然而其就任後大學平均學費卻還是從662萬韓元漲到671萬韓元，實際在該政策上受惠的學生僅達總體比例約三成；而《紐西斯通訊社》指出，文在寅政府步上軌道後，卻接連遇上前法務部長曹國（조국）女兒高中論文掛名爭議、仁川機場正職員工採用爭議、現任法務部長秋美愛（추미애）兒子兵役請託疑雲。

上述因素，加上不動產市場的不穩定，使得文在寅在所有年齡層中，20、30多歲群眾的支持度為最低，尤其青年男性更厭惡官員等特定階層在兵役制度上所取得的「特權」。

▼防彈少年團依序發表演說。



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