　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「919平壤共同宣言」2周年！文在寅呼籲：北韓應遵守承諾

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓總統文在寅呼籲，北韓應履行《919平壤共同宣言》（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統文在寅呼籲，北韓應履行《919平壤共同宣言》（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

2018年9月19日，南韓總統文在寅與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩於平壤簽署《919平壤共同宣言》，呼籲停止雙方在軍事分界線的各種敵對行為、基於雙邊互惠原則擴大交流合作、解決韓戰離散家屬問題等。

如今，兩韓關係重現膠著，文在寅今（19）日上午在臉書上向北韓呼籲，雙方應致力於履行協議內容，並表示期盼再次轉動南北韓共有的時鐘（暗示南北韓能再次交流、合作）；然而北韓近來專注於防疫、颱風洪災重建工作，國內對於《919平壤共同宣言》維持一貫沉默態度，當局與官媒目前未發表任何回應。

文在寅表示，「當時的那份感激雖仍印象深刻，但（南北韓）的時間卻停了下來。協議內容之所以無法快速實行，得歸因於內外情勢的牽絆。雖然時間停止，但我們對於和平的那份信念卻十分堅定。」

文在寅強調，「雙方無論如何必須履行《919平壤南北協議》！歷史並無所謂的船過水無痕，只要在歷史播一次種，無論何時、以何種型態，最後一定會結出碩果。」

南韓官方與民間皆向北韓呼籲應遵守協議內容，維持南北韓合作；然而北韓官媒《朝中社》、機關報《勞動新聞》、對外宣傳媒體《回聲》與《我們民族之間》皆未針對《919平壤共同宣言》2周年發表任何報導與聲明。

南韓媒體《News1》分析，自從金正恩於6月23日下令暫時擱置對南韓軍事計畫後，北韓官方與媒體便保持沉默、鮮少針對南韓相關議題發言；且北韓除了面臨國際制裁，還得對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情、專注於災後重建工作等，加上勞動黨75周年雙十黨慶距今僅剩下3周，因此不得不專注於內政，無暇顧及外務。

►南韓統一部長訪板門店！慶「平壤共同宣言」2周年　籲重建韓聯辦

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
小鬼爸「凝視兒子遺照」悲傷背影曝...惹人鼻酸
峮峮淚守10hrs黃鴻升靈堂！小鬼經紀人護送上車
重機跑完北宜下山「撞左轉車」…騎士噴飛無生命跡象
楊丞琳待小鬼靈堂2.5小時　低頭不發一語離開
北北基等16縣市大雨特報　防雷擊強陣風
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國選舉必有「10月驚奇」！　學者分析：可能是中美開戰

10歲童煮泡麵釀火災！為保護弟燒成重傷「昏迷5天」　母悲訴家境

德媒曝「中國侵台3種可能」！美國陷出兵困境　暗示核戰可能

婚約被取消氣炸！酗酒男藏刀上門　發狠「連捅未婚妻4下」奪命

阿公進店急消毒！錯拿「冰沙」當乾洗手...網全融化：太可愛啦

紐約州槍擊現場「悲痛哭喊」響徹街道！　目擊者驚恐：就像打越戰

「919平壤共同宣言」2周年！文在寅呼籲：北韓應遵守承諾

反擊封殺令！　彭博：TikTok「怒告美國政府」控川普越權

首登青瓦台！防彈少年團發表青年節演說　文在寅欲解決社會不公

快訊／紐約州百人派對爆大規模槍擊　至少16人中彈2人當場死亡

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

王偉忠看小鬼「帥帥.壞壞又有點可愛」　惋惜不捨：大家都要保重

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

解放軍戰機「1hr現身台4空域」　陸外交部：以台制華死路一條！

美國選舉必有「10月驚奇」！　學者分析：可能是中美開戰

10歲童煮泡麵釀火災！為保護弟燒成重傷「昏迷5天」　母悲訴家境

德媒曝「中國侵台3種可能」！美國陷出兵困境　暗示核戰可能

婚約被取消氣炸！酗酒男藏刀上門　發狠「連捅未婚妻4下」奪命

阿公進店急消毒！錯拿「冰沙」當乾洗手...網全融化：太可愛啦

紐約州槍擊現場「悲痛哭喊」響徹街道！　目擊者驚恐：就像打越戰

「919平壤共同宣言」2周年！文在寅呼籲：北韓應遵守承諾

反擊封殺令！　彭博：TikTok「怒告美國政府」控川普越權

首登青瓦台！防彈少年團發表青年節演說　文在寅欲解決社會不公

快訊／紐約州百人派對爆大規模槍擊　至少16人中彈2人當場死亡

當掉物品換酒喝！最潮「當舖酒吧」　蘆筍汁金髮妹尬酒超有台味

中職二軍／王勝偉開轟5打點、林智勝也轟　兄弟3轟大勝桃猿

千位粉絲8hr湧入靈堂「追思區一片花海」　淚送小鬼黃鴻升最後一程

人均收入低+兩岸關係緊張　惠譽：確認台灣評等「AA-」

中職／林泓育下次還會這樣站位　守備很單純只想觸殺跑者

徐巧芯批陳時中「真的失言」：難道長輩說喝符水治病也要推廣？

美國選舉必有「10月驚奇」！　學者分析：可能是中美開戰

楊祐寧停留小鬼靈堂半小時　3天前慟喊「今年夏天沒了聲也沒了色」

狼人殺偶像「五堅情」引暴動　連飆6曲根本演唱會

10歲童煮泡麵釀火災！為保護弟燒成重傷「昏迷5天」　母悲訴家境

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

紐約州百人派對爆槍擊　2死14傷

在男友面前遭前男友性侵！她怒咬爆睪丸還擊

柯拉克分享自己的新聞　釣出張雅琴回應

蓬佩奧嗆：北京明顯是軍事恫嚇

大學妹誤信「朋友」赴約　慘遭「11男逼輪番擦槍」墜樓亡

共機越海峽中線　美國防部：軍事迫台又一例

亡人節團聚　閃電劈下6死4傷

遭美禁止下載！TikTok聲明：對此深感失望

談心一整晚　女兒醒來驚見媽遺體

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

前男友爬床硬上！她一口咬掉蛋蛋

老闆退休豪送「3.7億」給員工！

繼父「60下連環毆」女孩頭腫成氣球慘死　母笑超爽

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

更多熱門

相關新聞

首登青瓦台！BTS獲文在寅邀請發表青年節演說

首登青瓦台！BTS獲文在寅邀請發表青年節演說

南韓政府根據「青年基本法」，將每年9月第3個周六定為青年節（청년의 날），總統文在寅在今（19）日上午10時起的首屆青年節活動中，首先針對近期社會公正等議題發表看法，並以青年領袖的資格，邀請韓流偶像「防彈少年團」（BTS）的7名成員造訪青瓦台綠芝園，向青年群眾發表演說。

斷航6個月！俄羅斯宣布復飛莫斯科－南韓仁川

斷航6個月！俄羅斯宣布復飛莫斯科－南韓仁川

準備幹大事！北韓被拍到「軍隊大綵排」

準備幹大事！北韓被拍到「軍隊大綵排」

南韓新冠單日增110例！估觀光客「擠爆」渡假勝地

南韓新冠單日增110例！估觀光客「擠爆」渡假勝地

安倍參拜靖國神社　2013年來首次

安倍參拜靖國神社　2013年來首次

關鍵字：

日韓要聞南韓文在寅北韓朝鮮金正恩平壤共同宣言

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

律師心疼解剖殘酷　檢曝真實過程

峮峮來送男友小鬼最後一程了！

KID「低調待3小時」告別小鬼

曹格停留靈堂10分鐘「一離開崩潰痛哭」！

坤達「緊牽柯佳嬿」現身小鬼黃鴻升靈堂

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂！

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

峮峮「連續3天」堅持到靈堂陪小鬼！

楊銘威「黑T上的微笑」藏小鬼思念

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

小鬼妹妹悲赴靈堂！把哥哥遺照「換成手機桌面」

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

網瘋傳貌似女星「3分16秒不雅片」！

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

更多

最夯影音

更多
曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面