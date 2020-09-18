小鬼黃鴻升下午將解剖　鑑識人員曝檢驗過程：打開頭部、心臟檢視

記者陳雕文／新北報導

年僅36歲的藝人小鬼（黃鴻升）猝逝北投住宅中，16日被父親發現。警消人員到場，發現小鬼趴臥地面並呈現屍僵狀態，初判無外力介入，將於18日下午解剖。警方表示，法醫會把胸腔跟顱骨剖開，取出所有器官並切片，乍看過程會覺得有些殘忍，相信家屬心裡非常掙扎，但為了查明確切死因才同意解剖。

▲藝人小鬼黃鴻升猝逝，爸爸心碎（圖左），小鬼遺體18日將從二殯移往板殯解剖釐清死因。（圖／記者黃彥傑攝、資料照）

據了解，平時獨居的小鬼事發前一天還開心PO文，沒想到隔天卻傳出猝逝消息，讓親友、粉絲感到震驚不已。而黃鴻升的父親住在附近，每天都會前往其住處查看，16日上午11時27分左右進入住家時，看到冷氣、電視都還開著，進門喊人時卻沒回應，察覺情況不對勁，一進房間內卻看見兒子趴臥地面，遺體已屍僵，趕緊報警處理。

根據警方初步調查，黃鴻升15日晚間7時15分左右返家，到家後便沒有再出門，事發時浴室水已經放好，上身穿有衣物，但褲子半脫，人倒臥浴室門口口鼻出血，身上沒有其他外傷，現場無外力介入，也沒有任何藥物、酒瓶。

▲小鬼黃鴻升靈堂。（圖／記者張一中攝）

鑑識人員分析，不論是檢驗何種死因，遺體解剖方式都是一樣的，會先從喉嚨一路劃開到肚臍下方，胸腔打開後把胸骨剪斷取出，接著開始把臟器一個一個切下取出並檢視；再來拿鋸子把頭骨切開，觀察是否有積血的情形，如果有，就表示頭部曾受到重創導致顱內出血。

鑑識人員表示，接著會取出大腦，檢視顱骨內側是否有破裂，然後把大腦切片，再放回頭部復位；之後把取出的臟器秤重、切片後，依序放回體內並縫合；鑑識人員補充提到，如果是要檢驗心肌梗塞，那法醫對心臟切面的檢視會更詳細。

▲黃鴻升離世後，爸爸和妹妹都非常心痛。（圖／記者黃彥傑攝）

法醫高大成判斷，小鬼死因有2個可能，一種是心肌梗塞突發作，另一種是洗澡過程中跌倒，顱內出血死亡，不過他認為心肌梗塞發作可能性較低，因為如果是這樣猝死，遺體應該是在浴缸內被發現比較合理，加上小鬼還年輕，過去病史如有「腎臟病」，那就比較不可能是心臟問題。

至於跌倒致顱內出血，高大成表示這確實可能造成死亡，因為浴室水氣高，跌倒趴下後萬一身體浸水，會難以自救，且根據他過去經驗來看，每年在浴室跌倒致死亡的案例大約1、2個，前因不是喝酒、使用安眠藥，不然就是身體太勞累。

▼法醫高大成認為小鬼死因有2種可能。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲法醫高大成認為小鬼死因有2種可能。（ETtoday資料照／記者屠惠剛攝）