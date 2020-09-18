　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小鬼黃鴻升下午將解剖　鑑識人員曝檢驗過程：打開頭部、心臟檢視

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳雕文／新北報導

年僅36歲的藝人小鬼（黃鴻升）猝逝北投住宅中，16日被父親發現。警消人員到場，發現小鬼趴臥地面並呈現屍僵狀態，初判無外力介入，將於18日下午解剖。警方表示，法醫會把胸腔跟顱骨剖開，取出所有器官並切片，乍看過程會覺得有些殘忍，相信家屬心裡非常掙扎，但為了查明確切死因才同意解剖。

▲藝人小鬼黃鴻升遺體18日將從二殯移往板殯解剖釐清死因。（圖／記者黃彥傑攝、資料照）

▲藝人小鬼黃鴻升猝逝，爸爸心碎（圖左），小鬼遺體18日將從二殯移往板殯解剖釐清死因。（圖／記者黃彥傑攝、資料照）

據了解，平時獨居的小鬼事發前一天還開心PO文，沒想到隔天卻傳出猝逝消息，讓親友、粉絲感到震驚不已。而黃鴻升的父親住在附近，每天都會前往其住處查看，16日上午11時27分左右進入住家時，看到冷氣、電視都還開著，進門喊人時卻沒回應，察覺情況不對勁，一進房間內卻看見兒子趴臥地面，遺體已屍僵，趕緊報警處理。

根據警方初步調查，黃鴻升15日晚間7時15分左右返家，到家後便沒有再出門，事發時浴室水已經放好，上身穿有衣物，但褲子半脫，人倒臥浴室門口口鼻出血，身上沒有其他外傷，現場無外力介入，也沒有任何藥物、酒瓶。

▲▼小鬼黃鴻升靈堂。（圖／記者張一中攝）

▲小鬼黃鴻升靈堂。（圖／記者張一中攝）

鑑識人員分析，不論是檢驗何種死因，遺體解剖方式都是一樣的，會先從喉嚨一路劃開到肚臍下方，胸腔打開後把胸骨剪斷取出，接著開始把臟器一個一個切下取出並檢視；再來拿鋸子把頭骨切開，觀察是否有積血的情形，如果有，就表示頭部曾受到重創導致顱內出血。

鑑識人員表示，接著會取出大腦，檢視顱骨內側是否有破裂，然後把大腦切片，再放回頭部復位；之後把取出的臟器秤重、切片後，依序放回體內並縫合；鑑識人員補充提到，如果是要檢驗心肌梗塞，那法醫對心臟切面的檢視會更詳細。

▲▼小鬼黃鴻升父親及家屬返回二殯辦理相關文件。（圖／記者黃彥傑攝）

▲黃鴻升離世後，爸爸和妹妹都非常心痛。（圖／記者黃彥傑攝）

法醫高大成判斷，小鬼死因有2個可能，一種是心肌梗塞突發作，另一種是洗澡過程中跌倒，顱內出血死亡，不過他認為心肌梗塞發作可能性較低，因為如果是這樣猝死，遺體應該是在浴缸內被發現比較合理，加上小鬼還年輕，過去病史如有「腎臟病」，那就比較不可能是心臟問題。

至於跌倒致顱內出血，高大成表示這確實可能造成死亡，因為浴室水氣高，跌倒趴下後萬一身體浸水，會難以自救，且根據他過去經驗來看，每年在浴室跌倒致死亡的案例大約1、2個，前因不是喝酒、使用安眠藥，不然就是身體太勞累。

▼法醫高大成認為小鬼死因有2種可能。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲名法醫高大成宣布退出喜樂島聯盟。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲法醫高大成認為小鬼死因有2種可能。（ETtoday資料照／記者屠惠剛攝）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
黃鴻升遺照仰天帥氣　爸爸忍痛親自挑選：他最喜歡的照片
小鬼黃鴻升解剖　妹妹緊拉爸爸憔悴現身
快訊／小鬼黃鴻升「帥氣遺照」曝光
快訊／小鬼遺體抵達板殯　家屬煎熬等解剖結果
FOX體育台3頻道傳年底撤台！下午4點發表重大說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

空軍少將林重宏傳訊女部屬「寶貝蛋、親一個來」降一級改敘

癡迷「神秘女友」10年　超弱徵信員幫尋人強詐500萬

竊130萬張裸照供16萬變態會員下載　受害少女遍布全台最小才12歲

他勸抗毒癮少吃鎮靜劑！3少年浴室襲推害撞破頭...追出想再圍毆

橡皮筋綑綁生殖器洩憤！婦常被男友譏「又矮又醜」憤而殺他

米克斯狂咬1歲童！好奇一摸...狗醒狂咬全身　頭遭啃5傷見骨

快訊／小鬼遺體「抵達板殯」...家屬煎熬等解剖結果！

彩鑽女王道歉！被害人不領情...曝遭威脅：提告就不還款

LIVE／小鬼黃鴻升遺體將移往板殯！　進行解剖相驗

小鬼黃鴻升下午將解剖　鑑識人員曝檢驗過程：打開頭部、心臟檢視

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟攤倒在地...網笑：以為喝醉

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九得知消息「正在錄娛百」

空軍少將林重宏傳訊女部屬「寶貝蛋、親一個來」降一級改敘

癡迷「神秘女友」10年　超弱徵信員幫尋人強詐500萬

竊130萬張裸照供16萬變態會員下載　受害少女遍布全台最小才12歲

他勸抗毒癮少吃鎮靜劑！3少年浴室襲推害撞破頭...追出想再圍毆

橡皮筋綑綁生殖器洩憤！婦常被男友譏「又矮又醜」憤而殺他

米克斯狂咬1歲童！好奇一摸...狗醒狂咬全身　頭遭啃5傷見骨

快訊／小鬼遺體「抵達板殯」...家屬煎熬等解剖結果！

彩鑽女王道歉！被害人不領情...曝遭威脅：提告就不還款

LIVE／小鬼黃鴻升遺體將移往板殯！　進行解剖相驗

小鬼黃鴻升下午將解剖　鑑識人員曝檢驗過程：打開頭部、心臟檢視

陳建仁7筆不動產全給妻　「大仁嫂」理財有方！2年半基金增441萬

漫威「女浩克」是艾美獎視后！　馬克魯法洛親證實：歡迎加入

韓法務部長為兒「喬爽缺」！當兵請假只須打通電話　執政黨力護航

基隆中元祭庚子、辛丑年手爐交接　李姓宗親會承擔文化傳承

空軍少將林重宏傳訊女部屬「寶貝蛋、親一個來」降一級改敘

2020雲林國際偶戲節10/1登場　素還真「男神時代」強襲

4款已達第3期！　大陸11款新冠疫苗進入「臨床試驗階段」

全身被菸蒂燙爛！7歲妹遭家暴性侵　淚求醫生：我想死…拜託不要救我

綠衫軍無退路　星海哥力拚G3復出

癡迷「神秘女友」10年　超弱徵信員幫尋人強詐500萬

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

女保險業務為業績上床　遭渣男偷拍性愛影片

桃園嬰被留車上10分鐘！窒息「臉發紫」亡

賣保單嘿咻無業男　人妻慘遭偷拍勒索

女兒失蹤成無名屍13年　基隆警幫找回家路

即／黃鴻升遺體「抵達板殯」

信義區殺警案萬少丞又犯案　內湖故意撞車

黃鴻升倒臥浴室門口身亡　恐怖解剖檢驗過程揭曉

69歲嬤撞游泳教練害截肢　賠300萬換撤告

空手道金牌正妹終止合約　提告經紀公司求償

三重16歲少年不捨新住民母遭辱　談判怒開9槍

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

煎餃攤員工母幫下水餃　險害店家挨罰15萬

辦二手拍　網紅林鴒報警抓客人！

影／台日混血少女遭絞殺焚屍　死者父慟「魂都引不到」

更多熱門

相關新聞

快訊／小鬼黃鴻升「帥氣遺照曝光」

快訊／小鬼黃鴻升「帥氣遺照曝光」

黃鴻升（小鬼）16日在北投家中猝逝，享年36歲，消息震驚演藝圈，他的靈堂將在明（19日）起於龍巖A館開放給親友及演藝圈友人弔唁，預計下午1點過後開始佈置，稍早小鬼的遺照也公開，他身穿一襲白色帥氣襯衫。

LIVE／小鬼黃鴻升遺體準備解剖！

LIVE／小鬼黃鴻升遺體準備解剖！

3天3藝人36歲亡！「每年這2天」逢9遇生死關卡

3天3藝人36歲亡！「每年這2天」逢9遇生死關卡

蔡昌憲「第一個送花籃」給小鬼黃鴻升

蔡昌憲「第一個送花籃」給小鬼黃鴻升

小鬼妹親手做午餐道別：你也在嗎？

小鬼妹親手做午餐道別：你也在嗎？

關鍵字：

小鬼黃鴻升解剖

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

KID、坤達強忍上工「崩潰了」！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

小鬼猝逝！假掰女「哭到快休克」　他目睹過程傻了

小鬼滑倒疑「頸椎墜地斷裂」致命！外科醫曝原因

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

小鬼猝死　醫曝「狀態性昏厥」保命關鍵

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

小鬼耳環還掉在他家…Junior收起：時候到了，再拿去給你

小鬼已準備好替他慶生！吳宗憲心痛：你可以先請假回來嗎？

KID、坤達忍淚直播！製作人曝崩潰現況

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面