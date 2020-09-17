沉積岩區泉源！礁溪兆品送美實驗室認證...2萬3千年前溫泉

▲▼每人不到3千！泡認證萬年湯、啖烤鴨，兆品礁溪讓你驚艷。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

位處宜蘭礁溪碳酸氫鈉溫泉源頭區的「兆品酒店礁溪」，將所在地取得之溫泉送往「美國貝塔實驗室」（BETA Analytic）檢驗，經碳14年代檢驗，認證為2萬3千年前溫泉！為雲朗觀光集團及礁溪地區，唯一獲得此檢驗認證之溫泉飯店！另外，每人不到3千元即可泡萬年湯、啖2020宜蘭十大飯店好食民眾票選第1名「廣式一品櫻桃鴨」，會讓你驚艷。

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兆品酒店礁溪表示，台灣溫泉歲數檢驗基礎為約5千年起跳，礁溪為最少見的沉積岩區溫泉，泉水經礫石過濾，特別純淨，而礁溪溫泉於平原區湧出，形成難得的平地溫泉。

兆品礁溪位在地勢較高之處，飯店前後皆有在地人私房泡湯浴場，像是飯店前的公共澡堂，溫泉於此處自然湧出，成為礁溪泡湯文化發源地，澡堂設置至今已有40年歷史。

▲▼美國貝塔實驗室（BETA Analytic）碳14年代檢驗，認證兆品礁溪為2萬3千年前溫泉的萬年湯。（圖／記者游芳男攝，下同）

為進一步突顯飯店所在地取得之源頭溫泉獨特性，兆品礁溪特別將泉水送往美國貝塔實驗室（BETA Analytic）進行年份檢驗，認證為2萬3千年前溫泉（通過實驗室最高標準ISO/IEC17025認證）！不受地表水影響之溫泉，所含碳酸氫鈉礦物質濃度較高，最純淨的美人湯就在兆品礁溪。

▲▼每人不到3千！泡認證萬年湯、啖烤鴨，兆品礁溪讓你驚艷。（圖／記者游芳男攝，下同）

兆品礁溪擁有最純的源頭溫泉之外，兆品礁溪整合宜蘭名物之櫻桃烤鴨，推出秋冬最強一泊三食專案─「暢饗櫻桃鴨」，4人成行，每人只要$2722，入住溫泉客房、享早午晚餐。

有別於市場一泊三食所含第三餐通常為下午茶或宵夜，「暢饗櫻桃鴨專案」所含三餐全為正餐，包含：入住日午餐、退房日早餐與晚餐，從入住吃到退房！午晚餐更是兆品招牌櫻桃烤鴨，烤鴨控更不容錯過此專案！

特別值得一提的是，兆品礁溪引以自豪的「廣式一品鴨」，獲2020宜蘭十大飯店好食殊榮，更是民眾票選第一名，而所屬之雲朗觀光集團旗下-頤宮中餐廳，更三度蟬聯米其林三星餐廳，雙重殊榮下，以美食及萬年好湯優惠專案，回饋喜愛泡湯和美食的旅客。

兆品礁溪開幕至今屆滿兩年，以積木為主題規劃親子假期，並有露天泳池、水療SPA…等設施，更以「宜蘭最強櫻桃烤鴨」打出知名度。

兆品礁溪總經理黃明政表示：「疫情影響出不了國，入住兆品礁溪就能享受媲美日本的萬年源頭湯。每房都有降板式浴池，不用走出房門就可泡湯，下樓即能享用宜蘭名物櫻桃鴨，距離日式風格湯圍溝僅幾步路，歡迎民眾秋冬來兆品體驗一秒到日本的溫泉假期。」

▲美國貝塔實驗室（BETA Analytic）認證兆品礁溪為2萬3千年前的萬年湯。（圖／兆品礁溪提供）

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