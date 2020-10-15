欠稅3.8萬元...半年後被查封2千萬房　屋主嘆：國家機器欺負人

▲▼欠稅3.8萬元半年竟被查封2千萬多元房子，屋主大嘆國家機器欺負人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市從事室內設計的賴先生15日上午收到法務部行政執行署來函提醒，他名下房子已被查封，他當下驚嚇不已，經了解，原來是漏繳4月間的3.8萬元牌照稅，他坦承工作忙一時疏忽，但才過了半年就要法拍他市價2千多萬元房子，直批國家機器動得太厲害，專挑小老百姓開刀，令人相當氣憤。

賴先生表示，他以自己一間透天厝向銀行抵押借貸，原本要去換約，昨天卻被銀行通知暫緩，因為這房子已被法務部行政執行署強制執行，被查封法拍，他一時不解，今天上午就收到行政執行署來函，原來是積欠3.8萬元的牌照稅。

賴說，他坦承當時可能工作忙，一時疏於繳納，但也才過半年，「政府效率也太好了吧」，而且查封法拍為何不是選他的汽車，而是市價2千多萬元的房子，此外，他名下3輛汽車也都很值錢，1輛2011年福斯休旅車，目前還可以賣到20多萬元，另1輛1988年、3000cc的克萊斯勒也是。

賴氣憤的說，他的汽車每半年都有驗車，但代驗車行的電腦只能顯示有沒有繳燃料稅，不會顯示牌照稅，所以他就疏於繳納，但沒繳3.8萬元，就要拿他的房子法拍還稅，只能說國家機器動得太厲害，而且專挑軟柿子吃，便宜行事。

法務部行政執行署中部分署表示，一般正常程序是查封不動產，不是動產，因為債主有可能帶著動產到處跑或是躲藏，但總不會揹著房子跑吧。

台中市地方稅務局長沈政安表示，不論何人，不管欠稅多少，時間一到就會催繳，以今年4月間牌照稅為例，過了4月沒繳，稅務局從5月起，每2天就會加收滯納金，6月過後就會以雙掛號方式進行催收，一切都依法行事。

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