　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

地下炒匯吸金詐10億！造假獲利豐...突歸零：「你遭駭客攻擊」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼米得平台涉非法吸金數億元。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄警日前於嫌犯基地查獲平台DM，現金、日幣、金飾、名錶等證物。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

王姓男子夥同4名身分不詳馬來西亞籍男子，2016年12月間開始經營「米得投資平台」網站，非法經營外匯跟單等金融商品投資，初估吸金超過10億元。高雄警獲報後與檢方聯手，6月、8月中旬發動搜索，順利將5名嫌疑人逮捕歸案，全案將依違反銀行法、證券投資信託及顧問法及詐欺等罪偵辦。

高雄警4月間接獲多名被害人報案指稱，遭誘騙投資「米得投資平台」而血本無歸，遂報請高雄地檢指揮偵辦。經查後發現，王姓男子等人夥同多名身分不詳馬來西亞籍男子於2016年12月間開始經營「米得投資平台」網站，對外宣稱米得平台為「塞浦路斯」證券交易委員會核准、可操作「外匯跟單」（即炒匯）金融商品，有專業操盤手負責，但最少要投資1,000美金才能成為會員投資，不僅每月能穩定獲利5%-20%，且提供10%自動停損機制。

▲▼米得平台涉非法吸金數億元。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼米得平台涉對外拿索羅斯、巴菲特宣傳，並稱獲「塞浦路斯」證交會核准可操作外匯，且會員可高額獲利。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼米得平台涉非法吸金數億元。（圖／記者吳奕靖翻攝）

該平台再宣稱，投資人可以隨時將投資金額贖回，另金融市場如遭逢產生巨變導致投資巨大虧損時，亦提供2萬歐元保險賠償，另推行代理商（投資人）晉升規定，依其吸收多層下線加入規模及業績多寡，取得從經理至黑鑽總監職位（計6種），可再獲得團體業績獎金，期間並不時召開團體說明會洗腦不知情民眾，引誘大量投資人加入。

據了解，該不法平台犯罪已長達3年，初估非法吸金新台幣超過10億元，估計被害人數眾多，投資人登入米得平台網頁註冊成為會員，以現金交付方式向其上線會員購買米得平台點數（一手交現金、一手轉點數），1點數等值1美元，並自行登入米得平台網頁選擇操盤團隊及投入多少點數，再將該系統產生獲利點數賣給新加入會員。

▲▼米得平台涉非法吸金數億元。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲由於相關操盤團隊損益均為不法吸金集團設定，投資人所見投資網頁大都為獲利豐富。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另由於相關操盤團隊損益均為不法吸金集團設定，因此投資人所見投資網頁大都為獲利豐富，而一旦被害人登錄網站後發現所有投資金額突然一日虧損至0元，該平台就會先發出聲明，以「遭到駭客攻擊」為由來安撫被害人。據悉投資人往往都是發現投資金額無法贖回，也無法將點數變現，又該平台網頁即無預警關閉，才會驚覺遭到詐欺。

高雄刑事警指出，經調查相關證據後，6月中旬陸續針對米得平台在臺核心幹部王嫌等5人發動搜索，當場於嫌犯犯案基地查扣出米得平台DM，現金新台幣2萬9,000元、日幣41萬8000元、金飾、名錶等證物，另也已先扣押李姓嫌犯在高雄市左營區房產（實價登錄1077萬元），全案依違反銀行法、證券投資信託及顧問法及詐欺等罪偵辦。

►偷偷分享少女秘密！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
獨／黃鴻升最後身影曝光！晚間搭電梯返家　臉露疲態、對鏡子抿唇
小鬼黃鴻升驟逝！《玩很大》爛泥中最後一次錄影畫面曝光
快訊／黃鴻升遺體上車移往二殯！士林地檢相驗釐清確切死因
《玩很大》最後對話曝　吳宗憲痛失接班人哭：黃鴻升你給我回來
LIVE／黃鴻升猝逝！黃父、經紀人哭崩　警召開記者會說明
LIVE／黃鴻升家中猝逝！接體車駛入地下室　將移靈往二殯相驗
「明天就是同學會」小鬼黃鴻升猝逝　許瑋甯崩潰：你說會來的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

包裹藏毒…機靈外送員覺得怪秒報案！　警一條龍逮藥頭、藥腳

獨／黃鴻升最後身影曝光！晚間搭電梯返家　臉露疲態、對鏡子抿唇

王老吉代理商也賣口罩！20萬片陸製假MIT　闆娘落網：要捐做公益

快訊／黃鴻升遺體上車移往二殯！士林地檢進行相驗…釐清確切死因

蒙古彎刀砍頸奪命！30年好友6刀斷　預謀行兇...殺人動機成謎

撞車畫面曝！紅燈左轉違規...飆23公里甩不掉警　衝4車被逮

地下炒匯吸金詐10億！造假獲利豐...突歸零：「你遭駭客攻擊」

LIVE／黃鴻升猝逝！黃父、經紀人哭腫雙眼…警召開記者會說明

追撞女騎士！聯結車「虎口」下橫躺機車...她命大擦傷

LIVE／黃鴻升家中猝逝！接體車駛入地下室　將移靈往二殯相驗

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

天注定？婦人詐欺被通緝躲17年　追溯期再1年失效...逆向騎車遭逮

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

包裹藏毒…機靈外送員覺得怪秒報案！　警一條龍逮藥頭、藥腳

獨／黃鴻升最後身影曝光！晚間搭電梯返家　臉露疲態、對鏡子抿唇

王老吉代理商也賣口罩！20萬片陸製假MIT　闆娘落網：要捐做公益

快訊／黃鴻升遺體上車移往二殯！士林地檢進行相驗…釐清確切死因

蒙古彎刀砍頸奪命！30年好友6刀斷　預謀行兇...殺人動機成謎

撞車畫面曝！紅燈左轉違規...飆23公里甩不掉警　衝4車被逮

地下炒匯吸金詐10億！造假獲利豐...突歸零：「你遭駭客攻擊」

LIVE／黃鴻升猝逝！黃父、經紀人哭腫雙眼…警召開記者會說明

追撞女騎士！聯結車「虎口」下橫躺機車...她命大擦傷

LIVE／黃鴻升家中猝逝！接體車駛入地下室　將移靈往二殯相驗

菅義偉就任第99屆日本首相　蔡英文祝賀：共同維護區域和平穩定

包裹藏毒…機靈外送員覺得怪秒報案！　警一條龍逮藥頭、藥腳

黑心貓舍幫幼貓打玻尿酸「整成圓臉」！　高價售出臉頰紅腫脫毛

穩健作風引不滿…美駐中大使10月離任！　環時：繼任者可能是鷹派

獨／黃鴻升最後身影曝光！晚間搭電梯返家　臉露疲態、對鏡子抿唇

小鬼家中驟逝疑摔倒喪命　專家提「住處2地點」最常發生意外！

北市議會開議！國民黨聚焦美豬　要求柯文哲17日市政報告前表態

樹人家商餐飲科學生扮義廚　結合畫眉鳥協會NG蔬果變美味佳餚

羅東「經典小鎮」立牌！遊賞林蔭之美...吃遍夜市美食

梅威瑟不愧炫富拳王！生涯賺破903億　隨手撒12.7億買豪車名錶

孕婦被推下懸崖！夫先環抱親一口　下秒變臉猛一推...狠心：妳去死吧

社會熱門新聞

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

即／黃鴻升北投猝逝！接體車抵達住家樓下

猝逝現場曝！小鬼爸「喊人無回應」開門驚兒子遺體

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

黃鴻升猝逝！經紀人飛奔北投住處

快訊／黃鴻升返家16hrs　父發現遺體

連千毅自曝「後宮名單」：外型真的是排在最後一項

夾腳拖大叔全身地攤貨　最大毒王本尊照首度曝光

夫偷吃害死元配　打5寸釘入她頭顱

快訊／黃鴻升遺體移往二殯！相驗釐清確切死因

LIVE／黃鴻升猝逝！警召開記者會說明

黃鴻升猝逝　接體車到場駛入地下室

遭控共諜！前國會助理病逝台大醫院

更多熱門

相關新聞

蒙古彎刀砍頸奪命！30年好友6刀斷　殺人動機成謎

蒙古彎刀砍頸奪命！30年好友6刀斷　殺人動機成謎

高雄市大社區15日下午3點多發生一起殺人案！命案現場一名64歲的李姓男子的脖子中刀，被發現時已經倒在血泊之中，醫護到場時已無呼吸心跳，警方在案發4小時後，在汽車旅館逮到楊姓兇嫌。經漏夜偵辦後，警方已排除財務糾紛，但不排除兇嫌為預謀犯案，至於動機為何，仍待進一步釐清。

農漁會攔阻58件、1806萬詐騙案！

農漁會攔阻58件、1806萬詐騙案！

高市Q3賣地進帳13億！岡山土地爆紅　3個月漲40%、飆上5字頭

高市Q3賣地進帳13億！岡山土地爆紅　3個月漲40%、飆上5字頭

恐怖垃圾爆400萬噸！旗山「人造毒坑」開挖

恐怖垃圾爆400萬噸！旗山「人造毒坑」開挖

外企撤中　陸官方：正常市場行為

外企撤中　陸官方：正常市場行為

關鍵字：

米得平台投資外匯非法刑事警高雄

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／小鬼黃鴻升驚傳北投過世！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

黃鴻升36歲逝！8年前查出「遺傳病史」

小鬼過世！緋聞女友峮峮聽記者講才知

小鬼黃鴻升父親悲痛發聲！

小鬼黃鴻升「疑心肌梗塞」倒浴室門口亡！

即／黃鴻升北投猝逝！接體車抵達住家樓下

《玩很大》小鬼黃鴻升過世　KID崩潰

猝逝現場曝！小鬼爸「喊人無回應」開門驚兒子遺體

小鬼IG最後發文曝光！　死訊前1天才開心互動愛犬

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

小鬼突逝！網曝3天內超毛巧合：都36歲離世

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面