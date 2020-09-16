地下炒匯吸金詐10億！造假獲利豐...突歸零：「你遭駭客攻擊」

▲高雄警日前於嫌犯基地查獲平台DM，現金、日幣、金飾、名錶等證物。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

王姓男子夥同4名身分不詳馬來西亞籍男子，2016年12月間開始經營「米得投資平台」網站，非法經營外匯跟單等金融商品投資，初估吸金超過10億元。高雄警獲報後與檢方聯手，6月、8月中旬發動搜索，順利將5名嫌疑人逮捕歸案，全案將依違反銀行法、證券投資信託及顧問法及詐欺等罪偵辦。

高雄警4月間接獲多名被害人報案指稱，遭誘騙投資「米得投資平台」而血本無歸，遂報請高雄地檢指揮偵辦。經查後發現，王姓男子等人夥同多名身分不詳馬來西亞籍男子於2016年12月間開始經營「米得投資平台」網站，對外宣稱米得平台為「塞浦路斯」證券交易委員會核准、可操作「外匯跟單」（即炒匯）金融商品，有專業操盤手負責，但最少要投資1,000美金才能成為會員投資，不僅每月能穩定獲利5%-20%，且提供10%自動停損機制。

▲▼米得平台涉對外拿索羅斯、巴菲特宣傳，並稱獲「塞浦路斯」證交會核准可操作外匯，且會員可高額獲利。（圖／記者吳奕靖翻攝）

該平台再宣稱，投資人可以隨時將投資金額贖回，另金融市場如遭逢產生巨變導致投資巨大虧損時，亦提供2萬歐元保險賠償，另推行代理商（投資人）晉升規定，依其吸收多層下線加入規模及業績多寡，取得從經理至黑鑽總監職位（計6種），可再獲得團體業績獎金，期間並不時召開團體說明會洗腦不知情民眾，引誘大量投資人加入。

據了解，該不法平台犯罪已長達3年，初估非法吸金新台幣超過10億元，估計被害人數眾多，投資人登入米得平台網頁註冊成為會員，以現金交付方式向其上線會員購買米得平台點數（一手交現金、一手轉點數），1點數等值1美元，並自行登入米得平台網頁選擇操盤團隊及投入多少點數，再將該系統產生獲利點數賣給新加入會員。

▲由於相關操盤團隊損益均為不法吸金集團設定，投資人所見投資網頁大都為獲利豐富。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另由於相關操盤團隊損益均為不法吸金集團設定，因此投資人所見投資網頁大都為獲利豐富，而一旦被害人登錄網站後發現所有投資金額突然一日虧損至0元，該平台就會先發出聲明，以「遭到駭客攻擊」為由來安撫被害人。據悉投資人往往都是發現投資金額無法贖回，也無法將點數變現，又該平台網頁即無預警關閉，才會驚覺遭到詐欺。

高雄刑事警指出，經調查相關證據後，6月中旬陸續針對米得平台在臺核心幹部王嫌等5人發動搜索，當場於嫌犯犯案基地查扣出米得平台DM，現金新台幣2萬9,000元、日幣41萬8000元、金飾、名錶等證物，另也已先扣押李姓嫌犯在高雄市左營區房產（實價登錄1077萬元），全案依違反銀行法、證券投資信託及顧問法及詐欺等罪偵辦。

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