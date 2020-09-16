蒙古彎刀砍頸奪命！30年好友6刀斷　預謀行兇...殺人動機成謎

▲高雄大社15日發生命案 ，李姓男中遭友6刀砍死，警方漏夜鑑識現場。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市大社區15日下午3點多發生一起殺人案！命案現場一名64歲的李姓男子的脖子中刀，被發現時已經倒在血泊之中，醫護到場時已無呼吸心跳，警方在案發4小時後，在汽車旅館逮到楊姓兇嫌。經漏夜偵辦後，警方已排除財務糾紛，但不排除兇嫌為預謀犯案，至於動機為何，仍待進一步釐清。

▲兇嫌使用的蒙古彎刀。（圖／記者黃子倩翻攝）

74歲的楊姓嫌犯和64歲的李姓死者兩人熟識，有30年以上的交情，不僅是朋友也是生意上合作的夥伴，在楊姓嫌犯痛下殺手之前，兩人還有短暫的交談，但李姓男子似乎不願理會掉頭就走，兇嫌便從他身後追去。

楊姓犯嫌追到菜園後，就在李姓包商的脖子、右手掌和右手臂一共狠砍6刀，犯案後隨即騎機車逃逸，不過警方透過監視器鎖定犯嫌身分，在4小時內在楠梓區將楊姓男子逮捕，另起出犯案用的蒙古彎刀，楊姓嫌犯表示，為平日務農、採竹筍所用。

據了解，楊姓兇嫌在落網後不願多講殺人動機，至於李姓包商家屬則表示，與嫌犯並無財務糾紛，揣測可能是多年前恩怨或舊帳才引發殺機，不過這部分還得要進一步釐清。警方根據監視器調閱過程，發現楊姓嫌犯在作案前，使用膠帶遮住車牌，不排除為預謀犯案，且查獲男子的地點是在一家汽車旅館，似乎為預謀藏匿地點。

警方漏夜偵辦後，依據目前事證指出，不排除楊姓嫌犯是預謀行兇，將報請橋頭地檢署檢察官建議聲請羈押，偵訊後依殺人罪移送偵辦。

▲警方採證並擴大追查行兇動機，初步排除財務糾紛 。（圖／記者吳世龍攝）