常吵架！狠妻「上網買慢性毒藥」餵尪　冷眼看他癱瘓變殘廢

▲人妻已餵毒一陣子。（圖／翻攝自微伯／廣州日報）

圖文／CTWANT

夫妻相處難免會有爭吵，俗話說床頭吵床尾合，真的不行就離婚，但沒想到居然有女子因此買毒想殺了丈夫。大陸寧夏女子趙花（化名）因三觀問題，常常與丈夫爭吵，結果竟上網買毒藥，欲讓對方慢慢死去。

根據陸媒《銀川晚報》報導，大武口區公安分局網路公安部門接獲密報，發現網民「孤寂」向「娛樂」購買慢性藥物，欲要對身邊的人投毒。警方循線追查，確認購買毒藥的人是趙花，而販售毒藥的是劉姓男子。

趙花到案後供稱，與丈夫因三觀問題常常產生矛盾，後來在網路上看到劉男在販售毒物，因此就以貨到付款的方式，向對方購買能夠使人癱瘓、殘廢的毒物一瓶。而劉男落網後供稱，毒物是自行配置，但沒有毒性，是假的。

儘管如此，警方仍將2人採取相關措施。警方表示，深入追查後發現竟有250多人購買過毒物，遍布河南、天津、雲南、重慶、上海、內蒙古等28個省區，正積極調查是否還有案外案。

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