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40歲男「網路交往4正妹」！花光170萬後...甲乙丙丁全消失

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（圖／翻攝自網易新聞）

▲4個女友竟全都是一人所飾，不但近40歲、身材矮小且還已婚。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

網路交友一定要謹慎，不要看到帥男美女的大頭貼，就把全部的心、錢財都給對方。大陸江西吉安泰和縣男子小陳（化名）日前為了想早點結婚生子，在網路上與4名女性交往，最後身上的錢全沒了，女友甲乙丙丁也在一夕之間全失蹤，人財兩空。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，小陳年近四十，有房有車，家境富裕，但因為工作關係一直未婚；近日家裡的人不停狂催結婚生子，他輾轉到網路交友找尋對象，一次就交了4個女友，各個如花似玉。2年期間，小陳不斷分別匯錢給4名女子，直到今年8月，實在是拿不出錢了，沒想到4女竟一夕之間全失蹤。

小陳驚覺不對勁，算了一下，這2年付出的錢財高達40萬元（約新台幣172.7萬元），趕緊到警察局報警。警方發現，小陳根本沒有見過4個女友，這2年都只有文字訊息、語音或視訊，其他的認知全都是自己的想像。

警方調查後，發現4個女友全都是劉姓女子一人所飾，劉女年不但近40歲，身材矮小且還已婚，大頭貼全都是盜用他人照片。劉女供稱，與小陳交往一段時間後，發現小陳很有錢，為了騙更多錢財，所以再開了幾個帳號與小陳交往。目前，劉女已被刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

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