賣機要秘書換20萬　和平區長林建堂賣官案判刑1年定讞

▲台中和平區前區長林建堂賣官案，判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台中市和平區前區長林建堂，2014年參選區長時，因需錢孔急，傳出「賣官」案件。檢方起訴指出，林男當時向王姓地方人士約定，若資助他20萬元，將來機要秘書一職可以給他。王男為了幫兒子謀得官職，當下就同意，事後拿錢到林男住處。一二審均將林男判刑1年、褫奪公權3年。案經上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

2014年元月《地方自治法》修正，直轄市山地原住民區長由官派改為民選，林男隨即表態參選台中市和平區長。而檢方起訴指出，林男因為遭罰款，又需要競選資金，因此找上地方人士王秋助，林男承諾，若資助他選上區長，就會提供「機要秘書」的職務。

王男因兒子賦閒在家，想幫兒子謀得官職，當下就答應。王男還要求林男寫下承諾書，內容包含「具承諾書人林建堂經地方人士敦促參選區長，當選後謀求為地方服務之宗旨，本人承諾本屆區公所秘書一職，將委由王秋助君，推薦有資格人士擔任……」王男就向家人借錢，3月間將錢送到林男住處。

林建堂當選後，果真讓王男的兒子擔任機要秘書，王男的兒子擔任秘書2年，2016年12月才被林建堂要求走人。王秋助不滿兒子被趕走，沒做好做滿4年，氣得向檢方提出檢舉，全案因此爆發。林男在檢方偵辦時否認犯罪，辯稱還沒當選並無權力決定誰能任官，檢方不採信，根據王男提出的承諾書對林男提起公訴。

一二審法院均認定林男犯下「準受賄罪」，將他判刑1年、褫奪公權3年。案經上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。林男2018年時以無黨籍身分獲得連任成功，但最後因另案遭公務員懲戒委員會（現為懲戒法院）判決撤職並停止任用1年，今年5月間已經遭解除區長職務。