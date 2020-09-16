瑞穗文旦評鑑出爐！跌跌撞撞一心堅持　有機組陳靜子奪金牌

▲有機組由陳靜子（中）奪得金牌，徐棒蔚親貼紅榜。 。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞穗鄉農會舉辦2020年果品評鑑，經過評審謹慎的評鑑，成績終於出爐，由陳靜子(有機組)、鄭雲和、羅峰、林世田、林鏡泉獲得金牌獎，縣長徐榛蔚親自南下為得獎者貼紅榜祝賀，讚許今年品質特別優良，期望品質未來與國際接軌，歡迎大家來選購。

▲徐榛蔚現場品嚐文旦柚，同時機器實測，更有高達17.5度的甜密滋味。

徐榛蔚除了到每一戶金牌得主家慶賀，並現場品嚐文旦柚，她說，今年文旦柚有足夠的日照以及適當的雨水量，符合文旦柚的生長需求，每一顆幾乎都是15度以上的甜度，卻又帶點微酸的口感，就是所謂的「黃金比例」。今日特別在現場機器實測，更有高達17.5度的甜密滋味，讓徐榛蔚也好驚豔。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，瑞穗的文旦吃起來帶有香氣且會回甘，是非常獨特的亮點。而果品評鑑除了外觀要有倒三角形，口感的酸甜度也是重要的評鑑標準之一。今年評鑑更特別增加有機組，他說，有機農戶越來越多，農會也持續推展，希望能讓更多有機農戶來參與評鑑。

▲徐榛蔚到每一戶金牌得主家慶賀，並貼紅榜祝賀。

今年加入有機組評鑑的金牌得主陳靜子，她在2016年取得有機認證，她說，小時候天剛亮爸媽就揹著她—起去文旦果園工作，每天早出晚歸，文旦柚在細心呵護中伴隨著文旦—起成長。長大後離開故鄉北上求學做事成家。但是心中從没忘記自己成長的家鄉。

陳靜子4年前決定辭去台北的工作，回家幫忙年事已高的母親。堅決選擇栽種有機文旦柚回饋滋養自己的這塊土地。雖然—切從零開始，學習中更是跌跌撞撞。—心堅持只想裁種出吃的更安心更安全，自然農法種植的有機文旦柚。或許是因為身為阿美族的原住民而更愛家鄉這片土地，現在每年都有開放民眾愛心認養果樹，希望大家都能為這塊土地盡一份心力。

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