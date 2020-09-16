蜜蜂叮死人！桃園環保志工除草送醫不治　檢方解剖送驗釐清死因

▲桃園市吳姓環保志工本月12日在台61線快速道路觀音段沿線除草時，疑遭蜜蜂螫咬倒地昏迷，送醫急救後仍宣告不治。（資料照／記者黃孟珍翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓環保志工本月12日上午在台61快速道平面道路旁除草時，疑似遭蜜蜂螫咬後閃避跌倒導致昏迷，送醫急救後仍宣告不治，檢警相驗後初步沒有明顯外傷，經解剖後仍無法查出死因，法醫已採集部分檢體送交法務部法醫研究所化驗，以釐清真正死因。

據市府環保局指出，60歲的吳姓環保志工於本月12日上午與多位環保志工在台61線快速道路觀音段除草，但突然碰上2處蜜蜂窩，吳疑似遭到蜜蜂螫咬，緊急閃避後跌倒，後腦碰到水溝因此昏迷，其他環保志工見狀趕緊報警求助，經送醫急救後仍不治死亡。

環保局長呂理德、環境清潔大隊長羅文林曾率員前往吳在中壢區靈堂致意，向家屬強調已為環保志工投保，將協助家屬爭取最高意外死亡理賠300萬元。

檢警調查，吳姓環保志工送醫不治後，檢察官率法醫相驗與解剖，但其身上沒有明顯外傷，也無被蜜蜂螫咬痕跡，法醫已採集檢體送往法務部法醫研究所化驗，以釐清真正死因。

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