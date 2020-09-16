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批桃園航空城徵收查估價格低　議員：恐引爆大規模抗爭

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▲徐其萬痛批桃園航空域地上物查估不合理。（圖／市議會提供）

▲徐其萬痛批桃園航空域地上物查估不合理。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員徐其萬16日於市政總質詢指出，桃園航空城開發喊了 10 年，終於在今年 11 月份要辦理土地徵收公告，現正積極辦理地上物複查估價作業，但到目前為止，還有很多民眾「霧煞煞」，地上物查估也很含糊，像擠牙膏式的，說好聽叫滾動式檢討，說難聽的叫「芹芹菜菜啦 」，有反應就再辦複估，沒有反應就 「唬弄」 過去！

「查估與實際市面行情相差太大」，徐其萬說，民眾只在意房子的騎樓、陽台為何沒有計算在主結構，而是另外計算造成補償費偏低！為何營業損失查估與實際落差那麼大，我們為什麼要搬遷？政府沒有用同理心照顧我們被迫搬遷戶之前，我們是不會走的（離開家園），如果屆時迫遷戶收到的複估結果落差還是很大，恐將會引發大規模的抗爭。

徐其萬抨擊，市政府相關單位查估補償非常不合理的項目，包括不同等級的氣密窗、一樓可做店面市價較高、地下室建造成本高，但補償卻相對很低。還有升降設備、消防設施，不再列入計價範圍，甚至拆遷建築物補償評點只提升一點，補償項目卻少了一大堆，民眾興建房屋不是為了徵收，而是個人需求，甚至小規模商業營業損失補償，至今辦法沒有明確列出，這與迫遷戶的期望落差非常大，

市長鄭文燦表示，桃園航空域安置計畫，會先建後遷，全區開工時間定在2024年10月，用將近4年時間處理拆遷補償，安置住宅及安置街廓，其他地區按照舊的標準，完成拆遷。另外，航空域不只加了10個優惠，反而目前蛋白、蛋黃區地上物拆遷補償初估還多了100億元以上，個別項目複估不會籠統，沒有算到的項目，複估會處理，沒有繳稅的小店家，沒有立案的違章工廠，請經發局該立案就補立案，屆時都會按照合法店家發給補償。

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