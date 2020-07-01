人權鬥士如涉貪腐「不服從有理」！分析國民黨立院抗爭　高思博揭「背後原因」

▲國民黨中常委、前立委高思博認為，陳菊雖曾為人權鬥士，但已有爭議不適合出任監察院長，遭受藍營有節制的抗爭，符合公民不服從的民主作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨籍立委攻佔立法院抗爭陳菊提名監察院長，高思博以國民黨中常委、前立委的多重身分評析，認定陳菊雖曾為人權鬥士，但已是有爭議的政治人物，不適合出任監察院長，遭受藍營有節制的抗爭，符合公民不服從的民主作為。

國民黨籍立委耗費20小時，佔據立法院議事廳杯葛議事，凸顯民進黨政府酬庸式提名陳菊出任監察院長的錯謬，近來遭受許多網路的評論，認為反民主。高思博在本週的「阿博講道理」臉書直播中指出，綠營若有此言論明顯是雙重標準，因為藍委使用的鐵鍊鎖門、人身佔領主席台等抗爭動作，其實民進黨立委這幾年都有過，而且在太陽花行動時發揚光大。

高思博表示，國民黨一再反對陳菊出任監察院長，沒被理會，不得已才實施占領議事廳的動作，且表明會負責賠償鎖損壞的公物，事出有因又符合比例原則，更在體制內施行，與「公民不服從」的民主理念吻合。

高思博記得擔任立委期間，適逢陳水扁貪瀆案高峰，立委院藍、綠陣營人數相當，國民黨有將軍級人物策劃，抗爭已是不易，如今立委人數僅38人與綠營的近70人不成比例，以至於在議事廳僅支撐1小時，較為可惜。

因此，事後外界紛紛批評國民黨抗爭力度不足，不夠激烈，高思博分析認為，在人數居於弱勢的限制之下升高衝突等級，再撐久一些，必然發生流血場面，傷人或被傷，國會殿堂濺血，很可能遭受各界批判亂搞，對國民黨的形象將是反效果。

不過，高思博肯定這次抗爭行動充分暴露了提名的缺失，即使綠營頻繁強調陳菊是人權鬥士，他強調，人權鬥士與監察院長的擔任資格是兩回事，不能相提並論，例如緬甸翁山蘇姬是聞名的國際人權鬥士，接掌國家政權後，卻涉侵害羅興亞人，舉國撻伐，高思博說，陳菊是由於擔任高雄市長期間，沾染了滿身的貪腐，遭監察院彈劾、糾正多達18件，沒資格當清官專屬的御史大夫，況且是院長：他寄語藍營立委應對此案及其他不合理的人事任命案繼續抗爭和表達立場。

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