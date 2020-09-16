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門檻更低了！新光三越週年慶10／1開跑　買化妝品2000元送200元

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▲週年慶,2020週年慶,新光三越,百貨。（圖／記者李薇攝）

▲新光三越百貨週年慶10月1日開跑。（圖／記者李薇攝）

記者李薇／台北報導

「百貨風向球」南西新光三越週年慶即將在10月1日開跑，今年滿千送百的額度降低，化妝品只要單筆買2000元送200元，全館單筆買3000元送300元，會員首7日買3C、家電單品買10000元送1000元，今年目標業績喊破21億，比去年同期成長1%。

今年1到8月全台百貨業績下降7%，但新光三越7、8月業績成長14%，9月也有3到5%的成長，今年南西週年慶在10月1日到10月18日，剛好橫跨中秋節以及國慶日，預計業績突破21億。

除了滿千送百的活動，這次也有划算的產品必買，像是蘭蔻小黑瓶限時搶購組，原價6000元、特價2700元，資生堂百優分享組，原價6500元、特價4050元，資生堂紅妍勁辣組，原價9600、特價4050元，植村秀超明星無極限買一送一，原價3500元、特價1575元，幾乎都是買一送一或是買大送小的組合，超級划算又實用。

▲週年慶,2020週年慶,新光三越,百貨。（圖／記者李薇攝）

▲新光三越喊出21億的業績目標。（圖／記者李薇攝）

另外，今年3C、家電也很有看頭，包括Apple Watch S6、dyaon 9月全新上市的Digital Slim Extra無線吸塵器，還有上市一個月就全台熱銷超過3萬支的無線筋膜按摩槍，也是大勢看漲的商品，還有蒸、烤、烘三合一功能的蒸氣烘烤箱，也是主打商品。

重點是現在只要下載新光三越App，就可以立刻兌換滿千送百的折價券，下一筆消費就可以立刻用，不用再排隊換取人工票券，省下很多搶購時間。

今年南西新光三越週年慶也與寶可夢合作，推出獨家好禮以及集點滿額贈，只要持新光三越貴賓卡以及刷新光三越聯名卡，累積滿2000元就可以立刻擁有超可愛的皮卡丘毛毯、地墊、水瓶、浴巾或是摺傘等等。

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