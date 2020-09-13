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遠百信義A13停電緊急疏散民眾！　業者：原因仍待釐清

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記者鮑璿安／台北報導

遠東百貨信義A13於今（13日）晚間6點半因電力供應異常，造成館內停電事故，有多人受困8樓電梯內，目前已經緊急通報消防局救援，且全數人員皆已救出，對此遠東百貨緊急回應：「後續館內電力供應，相關權責單位會進行全面巡檢。」

▲▼遠百停電 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲遠東百貨信義A13晚間6點半因電力供應異常，造成館內停電事故，多人受困8樓電梯內。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼遠百停電 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲遠百表示續館內電力供應，相關權責單位會進行全面巡檢 。（圖／記者鮑璿安攝）

遠東百貨信義A13在今晚6點半發生停電事故，由於正值晚飯時間，不少民眾摸黑用餐，更有多人受困8樓電梯內，一度造成恐慌，消防局接到通報之後，也立即出動6輛消防車、1輛救護車前往救援，台電表示供電至今維持正常，目前人員已全數疏散，但遠東百貨信義A13外仍是停留大批民眾駐足圍觀。

▲遠百停電 。（圖／讀者提供）

▲▼遠百提供 。（圖／讀者提供）

▲目前遠百部分電力已經恢復，為保安全，松仁威秀影城仍取消晚間場次放映 。（圖／讀者提供）

遠東百貨表示：「因電力供應異常，造成館內停電，本館立即啟動顧客疏散，同步檢視手扶梯及電梯狀況，第一時間通知相關單位，排除電梯中的顧客，不過具體停電原因仍要等專業技師後續評估，目前無法說明。」據了解，約在7點35分左右，業者已經恢復部份全館電力，而後續館內電力供應，相關權責單位會進行全面巡檢。由於全館停電陷入一片漆黑，松仁威秀影城也宣佈晚間場次全面取消放映，預計到今晚都不會營業，損失難以避免。

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