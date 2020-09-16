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全館滿3千送4百超殺！統一時代週年慶「檔期縮短」南北同時登場

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▲▼ 統一時代百貨週年慶 。（圖／統一時代百貨提供）

▲統一時代百貨台北店今年首次與高雄夢時代購物中心聯手舉辦週年慶。（圖／統一時代百貨提供）

記者鮑璿安／台北報導

九月過半，百貨週年慶陸續開打，正值統一時代百貨台北店邁入10週年，今年首次與高雄夢時代購物中心聯手舉辦週年慶，祭出全館指定櫃位滿3,000送400，回饋率最高達25%。不僅是優惠創開幕以來新高，且檔期比往年縮短5天，主打「低門檻、高強度」戰略，目標達到和去年業績持平。

今年統一時代百貨台北店首次與高雄夢時代週年慶同步，將於9月24日至10月14日開打，比起往年時間提前，且檔期縮短5天，僅有21天。對此時代百貨總經理王寶銘表示，「雖是檔期縮短，但高強度的回饋，相信目標可達到去年週年慶水準。」且兩百貨首次合體，最大誘因就是回饋比往年更好，以往回饋落在16%左右，今年來到25%至26%，渴望一舉補回疫情損失。

▲▼ 統一時代百貨週年慶 。（圖／統一時代百貨提供）

▲統一時代百貨以往週年慶回饋落在16%左右，今年來到26%，渴望一舉補回疫情損失。（圖／統一時代百貨提供）

此次於首11日推出低門檻、高回饋的加碼活動，包含化妝品滿2,000送300、全館指定櫃位滿3,000送400，搭配台灣PAY使用，回饋率最高達25%，全檔期則有聯名卡友再獨享刷5,000送200，16大指定銀行高檻刷60,000送500，力度是開幕以來最優惠。

由於國旅商機正夯，也推出總價超過150萬元的抽獎活動，以1,000元低門檻即可獨得價值16萬的10套高鐵假期行程，消費滿6,500元再抽價值68萬的HYUNDAI休旅汽車。另也有振興三倍券回饋，紙本振興券滿3,000元加送400元折抵券，回饋高達26.6%。

▲▼ 週年慶 。（圖／統一時代百貨提供）

▲▼ 週年慶 。（圖／統一時代百貨提供）

▲會員來店禮，首次推出迪士尼Tsum Tsum系列休閒後背包以及保溫瓶 。（圖／統一時代百貨提供）

王寶銘表示，台北店上半年因疫情影響， 1至6月整體衰退10%，但在7月起業績明顯穩定回升，8月對比去年同期只有衰退6%，因此很有信心在9、10月有很好的成績。此外，週年慶時間縮短的經營模式也會成為常態，往年動輒3至4周，今年則安排在11、12月會有其他行銷活動接替，「能短就不要長」。

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