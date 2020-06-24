「保險3大新制」7月準備上路！儲蓄保本效果縮水　永達保經：先執行保單健檢

▲民眾應適時注意自己的保障是否足夠。（圖／達志／示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

後疫情時代來臨，為了讓保險回歸保障本質，金管會保險局大力整頓壽險業商品結構，今年7月1日起「3大新制」將正式上路，包括調高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制、新契約責任準備金利率調降，勢必反映在保費上。永達保險經紀人表示，短年期商品的儲蓄保本效果大不如前，對利率敏感的民眾，勢必得改變理財習慣，透過4項險種檢視保障是否足夠。

因應今年諸多變動，永達保經提醒，保戶進行保單總體檢時，最重要的是「保單關係人」的檢視，要保人、被保人及受益人等3者之間的關係；另外還要針對客戶現有險種的規劃額度及條款內容的優劣，進行專業的評估。

永達保經針對4項險種分析，首先是壽險，應考量父母的孝養金及對家人應盡的責任保障額度是否足夠。第二是醫療險，隨著醫療進步與健保DRGs制度實施後，住院天數下降，自費項目變多，採用效果較好的治療或醫材必然要付出相對的費用；有些實支實付理賠的手術項目，會限制在健保手術清單內，需留意部分實支實付不會理賠門診手術費，或是門診手術其他醫療費用。

▲有些實支實付理賠的手術項目，會限制在健保手術清單內，需留意部分實支實付不會理賠門診手術費，或是門診手術其他醫療費用。（圖／pixabay）

以達文西手術治療為例，永達保經指出，目前全台只有約40部達文西機械手臂，「傷口小、復原快、疼痛少」卻動輒20萬元起跳，實支實付醫療險若額度不足，建議再規劃2、3家補足雜費總額度，同時也要注意收據正副本及病房費額度的問題，建議做到住院保額40萬元以上，也要注意保單條款上，是否明定門診手術所實際支付當日的醫療費用。

第三是癌症險，分為一次給付型及療程型，選購癌症險時，應注意條款是否涵蓋併發症及安寧病房給付，加上現代人慢性病多，最佳防癌險搭配應為「重大傷病+防癌」險。

最後，永達保經認為，隨著人口老化，失智比例提高，長照者失智比例攀升的失能險，可以用增額終身壽險（內含被保險人豁免），搭配要保人豁免附約，善用雙豁免的機制，一併規避累積退休金期間收入中斷、緊急預備金及家庭生活費等風險。

永達保經提醒，「保單健檢」除了檢視保單關係人資料是否需異動或變更，當身分改變、責任增加、或政府推動新政策時，保單是否符合切身需求及時宜，更是不能忽略；同時也可藉此了解保險內容，如醫療險是否有重複而需要調整，或者有缺口需要補足。

▲民眾可藉由「保單健檢」了解保險內容，如醫療險是否有重複而需要調整，或者有缺口需要補足。（圖／pixabay）