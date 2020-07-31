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永達保經342人進百萬圓桌！列全球第46名、位居台灣第4名

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▲永達保經董事長吳文永（右五）及總經理陳慶鴻（右四）帶領業務團隊主管宣示2020業績目標60億元。（圖／永達保經提供）

▲永達保經董事長吳文永（右五）及總經理陳慶鴻（右四）帶領業務團隊主管宣示2020業績目標60億元。（圖／永達保經提供）

財經中心／台北報導

永達保險經紀人在台深耕邁入20年，配合退休規劃的市場定位、系統化的優質平台及優渥的獎勵制度，並落實執行保戶售後服務確認作業，讓永達保經於2019年創下亮眼佳績。

期繳新契約保費收入達31億元，營業收入達22.62億元，2019年百萬圓桌（MDRT）會員人數達成342位，主管人力共1822人，13個月保單繼續率更傲視同業達97.18%。

為了表揚2019年績效優異的頂尖保險業務英雄，永達保經於7月31日在國家殿堂陽明山中山樓舉辦2020年「永攀高峰，達響兩岸」業務表揚大會。

永達保經表示，成立初期，即期許成為華人保險服務第一品牌。永達認同百萬圓桌MDRT世界性資格的理念，因此MDRT更成為永達業務菁英血液中的DNA；永達專業人才多，更是國內MDRT人數比重最高的保經公司。

根據MDRT網站公布的2020年MDRT會員公司統計資料，永達保經以342人MDRT會員數，名列全球第46名，位居台灣第4名，保經第1名。達成終身會員資格者共71人。

對於留才，永達保經表示，傳統保險通路退休是裸退，一輩子努力成果回歸組織，永達保經以「創業」為理念，首創「世襲」制度，即個人績效、組織利益可以傳承給子女或家人，實踐「服務一陣子，永達養您兩輩子」的事業發展理念。

培育人才方面，永達也打破過去業務師徒制，改以平台傳授銷售、服務人才，並透過雲端數據管理，配合主管傳授技能、群體活動建立事業觀、生產力，只要通過全程訓練班、按照成功方程式步驟，就能成功挑戰高收入，站在「老闆」的角度來經營事業。

 

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