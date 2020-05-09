「保單死亡門檻」新制7月上路！保費將變貴最高30%　永達保經：要盡早規劃退休保險

▲利用時間特性，可以協助儲蓄理財事半功倍。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

為整頓壽險業賣高利儲蓄險、不當行銷保單等亂象，金管會調高「死亡保障占保單價值」，門檻由100%至190%，使保單儲蓄比重減少，今年7月1日起生效。永達保險經紀人表示，這項新政策將讓民眾買不到短年期高利率儲蓄險，保費也將變貴，最高達30%；若民眾未能於7月前規劃，長時間下來保費差距相當可觀。

據內政部調查，國人平均壽命為80.7歲，比起2017年增加0.3歲，其中男性77.5歲、女性84歲，均為歷年來新高，研判與醫療水準提升、重視食品安全、生活品質提高及運動風氣盛行等因素有關。長壽已成國安問題，以《勞動基準法》強制退休年齡延後至65歲計算，退休後還有12.5年以上的人生，該如何保障退休生活便是必須思考的議題之一。

永達保經建議，民眾可建立長年期退休保險規劃，善用時間與複利的優勢，以35歲女性為例，選擇20年期繳費，在6月底之前規劃273萬元保額的增額終身壽險，年繳保費24萬5427元，20年後有505萬7325元資金可運用；假使在7月後才規劃此退休型商品，保費漲幅若以20%來計算，20年下來保費差距將超過98萬1708元。

究竟該準備多少退休金？行政院主計總處統計，2018年每人每月平均消費支出為2萬2168元，以國人平均壽命80歲、預計退休年齡65歲計算，就需預先準備15年的資源，這還不包括醫療、照護費用。永達保經認為，扣除政府的社會保險、企業提撥退休金，其他不足處必須透過個人及早規劃，選擇合適的商業保險，及早準備減輕籌措退休金壓力，尤其年輕人不妨隨著收入增加逐步購買，做好保障。

永達保經總經理陳慶鴻表示，台灣5成多民眾有退休規劃，但額度明顯不足，「人不一定會生病，也不一定會發生意外，但一定會老化！」老年時期身邊最需要的還是「足夠的老本」，在這賺錢不易的年代，民眾更要精打細算做好安穩的退休計畫，建議善用保險功能，打造全方位的防護。