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陳椒華批潘孟安不如黃偉哲　包庇藍議員違法掩埋廢棄物

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▲▼時代力量立委陳椒華召開「屏東鍇霖案，比學甲爐渣案更嚴重」記者會。（圖／陳椒華辦公室提供）

▲時代力量立委陳椒華召開「屏東鍇霖案，比學甲爐渣案更嚴重」記者會。（圖／陳椒華辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委陳椒華16日表示，國民黨屏東縣議員劉淼松所經營的鍇霖公司，於兩年前爆出在魚塭填埋事業廢棄物污染鄰近魚塭案，屏東縣政府迄今卻仍未要求負責人劉淼松清除處理，經檢察官調查亦認定有違法掩埋卻不起訴，呼籲屏東縣長潘孟安除了民調第一，「污染調查也該衝第一」。

陳椒華與中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰、看守台灣協會秘書長　謝和霖16日上午於立法院召開「屏東鍇霖案，比學甲爐渣案更嚴重」記者會，並邀集環保署廢管處、環保署土基會、 經濟部工業局、內政部營建署等單位與會。

陳椒華表示，劉淼松自2018年3月起以建造農業設施為名，將不明廢棄物回填於魚塭，導致鄰近魚塭大量魚苗死亡，且魚塭回填物質有異常臭味，顯然不是鍇霖依法得收受的廢棄物。陳椒華說，經過多個環保團體舉發，屏東地檢署認定有違法掩埋卻不起訴，屏東縣政府甚至容許業者蓋農舍，讓劉淼松逃避違法罪證，「我們不了解為何檢察官為何不懂農地不能放廢棄物」。

▲▼時代力量立委陳椒華等人舉辦「揭露其他更多學甲貸款買地埋爐渣，無本生意賺很大」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）

陳椒華指出，潘孟安的民調是所有縣市長中的第一名，連排名第七的台南市長黃偉哲日前都已經公開下令，學甲爐碴案如果發現不當掩埋，一定要在180天內清除完畢，反觀潘孟安「到現在都沒有清除」。陳椒華質疑，未來如果所有業者都違法複製，在魚塭、農地上傾倒廢棄物，再向銀行貸款蓋農舍、工廠湮滅證據，所有的農地都將遭殃。

對此，農委會漁業署簡任技正葉進雄回應，農委會對農地容許的原則就是「農地要農用」，在處理措施上盡量避免地下水影響、土壤污染，也有要求相關縣市政府必須使用改良填土，不得以砂石磚瓦或其他有害物質回填。

環保署廢管處簡任視察許智倫表示，因本案涉及再利用產品，屬於不同許可及權責機關，需要通盤釐清認定，而環保署從2018年開始，南區督察大隊該移送、通知、督促的都有照程序進行，經移送後地方主管機關得依《行政罰法》辦理。

環保署土基會副組長蘇建文則說，環保署針對民眾陳情土地有異常情形，已分別在2017、2018年進行土壤與地下水檢測，經檢測皆低於土壤管制標準，現在該區周遭已經沒有污染情事，有任何疑慮都可以再確認。

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