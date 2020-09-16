黃偉哲視察永康區中華路民房下陷搶修進度　責令處理好後續事宜

▲台南市長黃偉哲視察永康區中華路民房下陷搶修進度，責令處理好後續事宜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市永康區中華路發生民房下陷，市府目前進行側溝搶修中，市長黃偉哲16日一早特地前往現場視察修復工程，並責令權責單位於9月25日前完成側溝搶修，後續由工務局接手於10月底前完成區段側溝改善；並強調，重點不在搶快，而是改善要有效，並避免掏空持續擴大，免除居民擔心房屋下陷之憂。

側溝搶修一事，其實是8月26日中華路路面掏空之後續處置行為，因中華路為省道台1線，是市區銜接永康區重要交通要道，之前即已確定道路附屬設施損壞，按權責分工由永康區公所維護管理，在8月路面掏空搶修時，市府即已確定先行搶通中華路通行，後續短期搶修中華路280-48與49號兩戶民宅前側溝，長期由工務局接手檢討該路段側溝水路與掏空情況並予以修復。

永康區公所執行兩戶民宅前側溝搶修時，經開挖後又發現經常年水路掏刷，房屋下方已掏空，側溝結構多已損壞嚴重，另因房屋為臨時建物多屬沒有基礎，故有下陷擴大之趨勢。經會同台南市土木技師公會專業鑑定評估，將朝緊急於屋內局部灌漿，以防止下陷持續發生。

後續已開挖路段之側溝，市長也明確指示於9月25日前完成，後續即由工務局接手，工務局除將另於省道側增設新溝分流排水，也將檢視肇因側溝破損而有下陷之民房將施予局部灌漿保護，請民眾不用擔心。

永康區中華路因道路設施開闢已久，因屬省道重要道路，市府不敢輕忽，黃偉哲市長今勘查也確定非因側溝施工造成民宅下陷，是因長年水路破壞所致，必需根治，後續由工務局同專業第三方技師公會鑑定結果持續辦理，並務必注意施工期間對交通衝擊要降到最小，戮力如期如質完成。

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