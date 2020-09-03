仙氣妹「私密部位偷拍照」瘋傳！水杯遭灌精液　24歲航空業男認罪

▲「Muhelos」公開指控。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

一名就職於南方航空的高姓男員工4月被發現在Twitter上，發布高中時期多名女同學的日常生活照片，並配上大量下流的文字。其中一名受害人現身控訴，這些照片都是偷拍的，「（偷拍者）還疑似往我們的水杯中吐口水甚至投放精液。」判決日前出爐，高男犯尋釁滋事罪，被判入獄1年8個月。

據《澎湃新聞》報導，受害女生之一「Muhelos」3日回應，「精神緊張了這麼久，現在不知說什麼好，只想放鞭炮、開香檳。」她說，「想鼓勵有條件的、心理狀況良好的受害者們，不要害怕，團結起來積極發聲；如果暫時做不到發聲，不是你的錯，祝願你接下來的人生幸福、絢爛。」

▲偷拍照在推特瘋傳。（圖／翻攝自微博）

此前，身處外國的受害人「Muhelos」勇敢露臉發布影片，講述整件事的經過。她稱，約在4月6日上午，Twitter上名為「gebilaowang」帳號發布多張照片，「上面全都是我們廣州市某中學14屆畢業文科班女生的日常照，並配上大量淫穢及不雅用語。」

Muhelos表示，經過一眾網友的「起底」，可基本確認是一個名叫「高嘉鑫」的男同學。她進一步表示，高嘉鑫在高中時已「比較下流」，「只高三1年，他就至少騷擾了3名女同學，其中包括我。」

▲配文極其下流。（圖／翻攝自微博）

Muhelos還透露，另外2名被騷擾女同學中，其中1人有受到實質傷害，「休學、復讀，不和學校任何同學來往了，而且有抑鬱傾向。」她表示，受害女生們之後都找到了自己，並詳述了事件始末。

當時，30小時內，這段影片在微博已經有了近17萬網友轉發。隨後，女孩們報案求助。4月8日上午，廣州公安發布警情通報，經過縝密調查，警方於4月7日凌晨4時許抓獲涉嫌在社交網路上發佈淫穢資訊的犯罪嫌疑人高男（24歲），案件仍在進一步偵辦中。

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