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看見紗線商機！專屬台灣的「發熱衣」締造年營收破億佳績

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▲WIWI溫感衣。（圖／女子學）

▲（圖／艾葳精品婚紗）

機能衣的誕生，讓我們不管身處何種氣候、環境，都能使身體維持在舒適的狀態。而多數人提到機能衣，第一直覺聯想的皆為國際運動品牌，卻鮮少人知道，這些衣服的原料，大部分其實是來自台灣！

或許是一份「愛台灣」的心，又或者是想闖出成衣市場的創新力，WIWI 溫感衣便於這般正向的熱忱中簇擁而成，10 幾年來不斷研發、創造各種適合台灣人的機能衣，不僅在市場上累積豐厚的口碑聲浪，同時也塑造 MIT 品牌的堅韌與獨創。

看見紗線商機，兄妹齊心找出市場縫隙創業圓夢

▲WIWI溫感衣。（圖／女子學）

▲何宗霖與何家瑋共同創業，兄妹倆齊心建立品牌、讓 WIWI 成為成衣市場上閃亮的一顆星。（圖／艾葳精品婚紗）

創業以前，WIWI 溫感衣執行長何宗霖與營運長何家瑋，兄妹倆有各自的專業和領域，分別於金融業與 3C 產業耕耘。也許是恰巧到了疲乏階段，長時間高壓的環境讓兩人都有想轉職的念頭，加上當時正值「網拍」流行之際，便決定自己當起賣家，銷售過 3C 產品、飾品、女裝等商品。

然而，當時主力的女裝，無論在同業銷售或是選品條件都非常競爭，只要一個決策做錯，很容易導致龐大的庫存壓力。後來，兄妹倆無意間在電視上看到台灣紗線的介紹，驚覺如此專業的技術，竟多為外銷原料提供，反倒在台灣鮮少有相關的商品；這讓過去從事金融業的何宗霖嗅到了商機，帶領家人深入研究後，發現台灣成衣的熱賣點皆為冬季，並結合紗線發展與市場需求投入機能發熱衣的研發，成立 WIWI 品牌。

走過摸索陣痛期，開創專屬台灣人的優質機能衣

▲WIWI溫感衣。（圖／女子學）

▲當知道台灣紗線的高品質後，何家瑋立刻與哥哥著手研究機能衣的開創。（圖／艾葳精品婚紗）

「術業有專攻，當我們正式進入成衣業後，才知道要學的這麼多！」身兼營運長與設計總監的何家瑋分享。以 WIWI 主打的發熱衣為例，品牌堅持全程 MIT 製造，從優質的機能原紗、織布和染整技術，再到成品布經由設計、打版、裁剪、整平到包裝，每一個步驟對兄妹倆來說都是從未接觸過的專業，必須投以極大的心力學習，才能將最好的商品呈現在消費者面前。

為了開發出 100% 適合台灣人的發熱衣，WIWI 除了與紗廠來回溝通紗含量，維持一定的彈性與透氣度外，近兩年亦推出由奈米礦石抽出紗線所製成的「遠紅外線」發熱衣。何家瑋解釋，發熱衣的原理是藉由布料維持熱能，而遠紅外線會增加熱的波長、提升循環並轉換到紗線的中空層已包覆熱度，這款商品不僅輕、不占空間，更具有排汗纖維，能保持乾爽、不悶熱，商品釋出後旋即引發熱賣，一年平均可賣掉 40 萬件。

▲WIWI溫感衣。（圖／女子學）

▲每到冬天，WIWI 品牌的發熱衣業績便會直線上升，可見台灣人對機能衣的需求已經大大提升。（圖／艾葳精品婚紗）

此外，品牌這幾年也開始販售夏天的涼感衣，透過與迪士尼、三麗鷗的授權聯名，配合 WIWI 的數位印花技術，快潔、快乾以及添加「木糖醇」的涼感機制，更吸引不少年輕族群和親子客的青睞。

多元整合行銷與豐富通路，讓更多人認識 WIWI

▲WIWI溫感衣。（圖／女子學）

▲何家瑋相信，WIWI 對品牌的用心堅持，消費者是能感受到的。（圖／艾葳精品婚紗）

在通路端，WIWI 目前仍以電商訂單為大宗，平均每年打造 1 億元的營業額。面對電商市場趨於飽和的狀態，何宗霖與何家瑋亦持續開發實體通路，包含全台 55 家量販店展示區，以及北中南各大百貨櫃點，藉由讓消費者實際觸摸到商品，提升業績之餘也能建立更多的回購客群。

此外，WIWI 近期亦透過電視冠名、計程車車貼以及網紅、部落客的開箱合作，將品牌曝光效應達到高點。何家瑋認為，如果要讓不敢從事網路購物的人，加深對 WIWI 的認識與信任，甚至觸動購買慾，就要出現在他們會看見的「媒介」上，藉以堆疊品牌高度。

努力開發各項機能型商品，拓展海外事業可能

▲WIWI溫感衣。（圖／女子學）

▲「我們希望能持續提供適合台灣人的機能衣。」這是何家瑋對品牌最基本的要求與堅持。（圖／艾葳精品婚紗）

打開 WIWI 溫感衣的網站，清一色都是機能型商品，讓消費者能「從裡到外」穿出舒適自在。對於品牌的發展，何家瑋堅定地表示：「我們的商品一定要具備功能性！」例如最近配合疫情推出的遠紅外線 3D 防護口罩、解決尷尬問題的除臭襪，近期也積極投入機能鞋的開發，預計明後年推出。

至於海外拓展計畫，何宗霖與何家瑋抱著「循序漸進」的想法，先維持台灣市場的穩定度，再深入觀察日韓、越南等亞洲國家等市場特色，再推出適合當地的機能型商品，一步一步扎根、打基礎，把 WIWI 帶入國際。

WIWI 的故事，不只展現了身為台灣人的毅力與堅持，也證實 MIT 品牌的行動力與可能性。靠著何宗霖、何家瑋兄妹倆的創新巧思，締造了品牌的價值以及和消費者良好的互動，相信只要保有正確的心念，成功便不是難事！

延伸閱讀：

發熱衣真的有效嗎？皮膚科醫師俞佑分享「保暖蓄熱」原理，許你一個溫暖的冬季

二代轉型走出自己的路！my BRA 共同創辦人李蓁蓁成立內睡衣平台，幫女人找尋自信美

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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