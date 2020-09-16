對TikTok態度急轉！川普：就快與甲骨文交易　北京母公司仍持大股

▲甲骨文公司（Oracle）的北京辦公室。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

繼日前美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）證實，總統將在本週審查甲骨文和TikTok間的交易後，川普於當地時間15日親自鬆口，國際版「抖音」（TikTok）風波的最新進度，TikTok母公司「北京字節跳動」即將與甲骨文公司（Oracle）達成協議，政府也將盡速決定是否批准這筆交易。

據《路透社》報導，川普15日透露，自己是甲骨文公司創辦人艾利森（Larry Ellison）的粉絲，「我聽說他們幾乎快要達成協議」，相關政府單位將盡快地決定是否批准TikTok與甲骨文的交易。

據報導，有消息人士指出，雖然字節跳動主動提議，由美國海外投資委員會（CFIUS）監督TikTok之後的運作，但未來字節跳動仍將持有TikTok全球業務的多數股權，並將TikTok總部設在美國，甲骨文將成為技術合作夥伴，負責管理TikTok的數據資料，取得少部份股權。

梅努欽14日表示，字節跳動還提出用TikTok為美國創造2萬個就業機會，以利政府批准TikTok國際版繼續在美國運作。

▲TikTok位於美國的總辦公室。（圖／路透）

消息人士補充，目前此案已送交CFIUS審議，財長兼任CFIUS主席梅努欽已於15日與商務部長羅斯（Wilbur Ross）在白宮研議相關內容，但還不清楚最終川普是否會批准字節跳動的提議。

CFIUS部分專家認為，這筆交易如果獲得批准，將意味著一直以來由美國公務員來推動交易國安審查的做法發生了重大變化，「這次交易不像往常那樣。它似乎掌握在政客手中，而不是CFIUS的專業人員手中。」

報導指出，相較於之前美國政府的強硬態度，最終川普若允許字節跳動保留TikTok多數股權，將會是180度大轉彎的決策。