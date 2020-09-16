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找不到家！外籍看護剛來台...帶失智婦上派出所　警這招助脫困

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▲▼病患,老人,家人。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

▲外籍看護推9旬失智婦到警局求助（圖／取自免費圖Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

近年臺灣已邁入高齡化社會，而老人失智則是高齡化社會常有的現象之一。日前臺北市松山分局民有派出所警員陳昀妍（陳員）於11日晚間執勤時，見一名外籍看護神色慌張帶著91歲老婦人進派出所說：「我找不到家」，立即上前安撫詢問。

陳員初步了解，這名蕭姓老婦人高齡91歲了，而且患有失智症，沒辦法想起家住哪，旁邊的外籍看護也才剛來台灣沒多久，語言不通，路也不熟，兩人才會在街頭徬徨無助，剛好旁邊就是派出所，趕緊進來尋求警方協助。

老婦人失智加上外籍看護也不熟路，令警員們都相當傷腦筋。此時陳員靈機一動，載著老婦人和外籍看護四處看看，試圖勾起老婦人住家記憶。皇天不負苦心人，在陳員細心的帶領下，行經台北市民權東路三段一帶時，外籍看護認出主人住處，才終於順利協助兩人安全返家。

老婦人的兒子表示，因為母親年邁又患有失智症，如果沒有警方暖舉，實在不敢想像年邁老母會遇到什麼危險，對此向松山分局員警的即時協助，未釀意外發生，表示感激。

松山分局呼籲民眾家中有失智長者，應不定時幫忙拍照（包括常穿之衣著、特徵等）、注意其可能活動範圍，並予以協助配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至直轄（縣）市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔。

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