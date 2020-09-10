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南警二分局FB多了藍勾勾　楊義雄經營有成警局唯一

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▲台南市警二分局臉書專頁多了藍勾勾，是台南市警局16個分局中，唯一取得臉書官方認證的分局臉粉專，警備隊副隊長楊義雄經營有成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局臉書專頁多了藍勾勾，是台南市警局16個分局中，唯一取得臉書官方認證的分局臉粉專，警備隊副隊長楊義雄經營有成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

Facebook臉書的藍色勾勾，代表是認證專頁或帳戶，擁有此認證即表示 臉書官方已確認此公眾人物、媒體公司或品牌的專頁為真實內容的身分，申請通過的一項臉書驗證，如今台南市警二分局臉書專頁多了藍勾勾，是台南市警局16個分局中，唯一取得臉書官方認證。

▲台南市警二分局臉書專頁多了藍勾勾，是台南市警局16個分局中，唯一取得臉書官方認證的分局臉粉專，警備隊副隊長楊義雄經營有成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警二分局臉書粉絲專頁成立以來，由警備隊副隊長楊義雄管理，除積極推出感動人心、貼近民意的小故事，並抓準時事及時發文，與粉絲人性化互動，廣為宣傳為民服務成果，協助推播詐騙訊息及犯罪宣導，提升民眾反詐騙能力，臉書專頁按讚人數已逾2萬餘人。

▲台南市警二分局臉書專頁多了藍勾勾，是台南市警局16個分局中，唯一取得臉書官方認證的分局臉粉專，警備隊副隊長楊義雄經營有成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局臉書專頁多了藍勾勾，是台南市警局16個分局中，唯一取得臉書官方認證的分局臉粉專，警備隊副隊長楊義雄經營有成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局臉書於9日悄悄地多了一個藍勾勾，這是被臉書官方認證為「真實身分」驗證通過的標章，雖是「小小」的藍勾勾，但確有警二分局「大大」的努力，台南市警局16個分局中，二分局是唯一有拿到臉書官方認證藍勾勾的分局。

▲台南市警二分局臉書專頁多了藍勾勾，是台南市警局16個分局中，唯一取得臉書官方認證的分局臉粉專，警備隊副隊長楊義雄經營有成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警二分局臉書小編副隊長楊義雄表示，感謝大家一路相挺，我們仍期許不斷的進步，也感謝一路上有很多新粉絲的加入，讓這裡的存在變得豐富且更有意義，未來，我們會繼續努力前進！

・粉絲一用就是5、6年

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