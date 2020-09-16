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台灣最大毒王「哥哥是高市府官員」　清白家世曝！靠臉刷進金三角

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圖、文／鏡週刊

檢警日前在屏東漁船查獲價值百億元的海洛因等毒品，震驚社會，直通金三角毒窟的全台最大咖毒王黃大彰終於遭起訴。本刊調查，檢警聯手偵破黃大彰組成的運毒體系，過程極為曲折，黃為逃避查緝，共設4層斷點，每層人員聯絡都以綽號相稱，不知彼此的真實身分，且以加密手機通訊，聯繫完即換手機，連漁船到菲律賓外海接駁毒品前，黃還會臨時更換經緯度，改變運毒海域，最後再以1張百元美鈔當金鑰，確認身分無誤才交貨。不過，黃大彰萬萬沒想到，自己因愛吃檳榔的習慣洩了底，遭檢警意外掌握，循線活逮。

黃大彰被移送檢方複訊前已被突破心防認罪，主導此案的高雄市刑大幹員功不可沒。

▲黃大彰被移送檢方複訊前已被突破心防認罪，主導此案的高雄市刑大幹員功不可沒。（圖／鏡週刊提供，下同） 

8月28日，屏東地檢署宣布偵破史上最大宗的毒品走私案，查獲市值百億元的1公噸海洛因及安非他命。專案小組耗費4個月溯源追查，突破層層斷點，一路從船老大（運毒船員）、俗稱「交通」聯繫漁船的共犯及發號施令的中間人，終於找到藏身幕後、全台最大咖毒王的黃大彰，成功切斷其從泰國、緬甸及寮國邊境金三角輸入台灣的運毒管道，並以最輕無期徒刑起跳的運輸一級毒品罪，將黃嫌等人起訴。

 本刊取得黃大彰日常穿著樸素的照片，看似鄰家大叔，未料竟是台灣最大咖毒梟。

金三角種植大規模罌粟花，面積竟比高雄市還大，當地反叛軍還採契作方式保證收入，讓毒品源源不絕流向全球各地。（翻攝電影《門徒》官方劇照）

聯合國去年發布調查報告，指控台灣是東南亞毒品販運的據點之一，也是日韓毒品的主要來源國；加上台灣監所6萬名受刑人逾半是毒品犯罪，總統蔡英文曾以動搖國本形容毒品問題的嚴重性，一再宣示緝毒決心。這次專案小組終於逮到黃大彰，讓金三角毒品直通台灣的管道為之中斷，為此，行政院長蘇貞昌特地在院會表揚專案小組，並宣布未來4年內，政府將再投入150億元掃毒經費，誓言要讓台灣擺脫毒品中繼站的汙名。

本刊調查，屏檢指揮高雄市刑大及海巡署，聯手偵破屏東毒王黃大彰組成的運毒集團，過程極為曲折離奇，由於黃的運毒體系共有四層，除了黃之外，還包括船老大、交通及中間人，四層間彼此都以綽號相稱，不知對方的真實身分及名字。

當毒品從金三角轉運到交易海域時，黃還會突然更換交貨點的經緯度，最後再以一張百元美鈔當金鑰，確認身分無誤才交貨，讓辦案人員查緝格外困難。但毒梟百密一疏，遭檢警突破運毒密碼，一舉瓦解台灣最大的運毒集團，緝毒過程峰迴路轉、驚心動魄，猶如電影《門徒》翻版。

琉球籍漁船「滿聖財86號」被押回東港漁港，檢警搜索15小時，在船艙底部夾層搜出1公噸毒品。

琉球籍漁船「滿聖財86號」被押回東港漁港，檢警搜索15小時，在船艙底部夾層搜出1公噸毒品。

一名專案小組成員透露，號稱祖師爺級的國際大毒梟黃大彰，為了躲避查緝，設了多處斷點，且他從不養船隊運毒，僅靠著一張臉就能直驅金三角，但長相從未曝光。本刊透過管道取得黃的近照，只見他其貌不揚、身材瘦小且微禿，打扮十分樸素，全身上下沒有名牌，平日愛穿大賣場或地攤賣的T恤，配搭牛仔褲及夾腳拖，看似鄰家大叔。

黃大彰牙齒不好又愛吃檳榔，警方從他車上的行李箱搜出專門用來夾檳榔的老虎鉗（紅圈處）。

此外，黃出入極為低調，以國產TIIDA小房車或老機車代步，一餐只花不到百元打發，沒有毒品前科，也不吸毒，表面上靠投資魚塭養魚維生，實際上是藉此尋覓適合的船東走私，名下沒有太多的財產，帳戶資金也不多，就連他在高雄市三民區的大廈住處，也是16年屋齡的中古屋，四房二廳二衛格局加上停車位共46坪，現值不到700萬元，讓人無法聯想與大毒梟有關。沒想到，他心思縝密，卻因為嗜吃檳榔露了餡。

高雄市刑大日前在恆春鎮市區逮捕黃大彰。為防他脫逃，幹員們還緊抓他的褲頭。

本刊調查，黃大彰在家中排行老么，二個哥哥分別在大學教書及在高雄市政府上班，姊姊則擔任銀行員，黃育有二子，堪稱顧家、愛子、好丈夫，家世超清白，他被逮時，最牽掛的就是妻小，他從事金融業的太太見檢警登門搜索時也驚呆，不相信枕邊人是大毒王，還不斷提醒丈夫：「沒做的事千萬不要承認。」

黃大彰非常狡猾，檢警從頭到尾原本只知台灣有一名綽號「強哥」的大毒梟，其餘資訊一無所悉，偵辦陷入瓶頸。直到今年4月，有情報得知，菲律賓外海一艘漁船有問題，檢警大膽發動搜捕，在海巡署支援下，把漁船拖回岸邊查扣，進而從船艙夾層起出1公噸、價值百億元的毒品，並逮捕第一層的船員及船老大，追捕強哥毒梟集團才有一點眉目。

黃大彰平常愛穿T恤、牛仔褲及夾腳拖逛大賣場，與鄰家大叔沒兩樣。

但檢警為了追查幕後藏鏡人，刻意不發布新聞，私下則由屏東地檢署檢察長黃謀信與警政署長陳家欽指示全力溯源調查。檢警5月間查獲交通、6月逮捕陳姓中間人，不過全案查到第三層中間人，案情又陷入膠著。

生性多疑的黃大彰常以機車代步（圖），警方有次監控他時，發現他為了避免遭跟監，竟在住處附近騎車繞了5小時。

就在破案看似渺茫之際，負責抓人的高雄市刑大，從共犯口中描述強哥，得知他愛吃檳榔，但牙齒不好，總隨身攜帶老虎鉗夾檳榔以便咀嚼。巧的是，市刑大同一組人在2年前曾鎖定黃大彰涉嫌以貨櫃走私毒品，因查無毒品而未成案。

看似鄰家大叔的黃大彰，無毒品前科，平日以投資魚塭養魚維生，食衣住行簡樸，外出常以老舊機車代步，真正身分卻是台灣最大咖的毒梟。

但當時偵查就得知黃牙齒不好又愛吃檳榔，特徵與強哥完全吻合，警方立即布線跟監，果然發現黃早已藏匿在竹北一處剛蓋好的別墅，專案小組佯裝售屋人員到黃住處察看，發現他極為機敏，除了會騎機車外出買飯，其他時間都躲在屋內足不出戶。

黃也發現可能遭警方跟蹤，有次騎機車外出，竟不斷在市區繞圈打轉長達五個小時。專案小組不敢打草驚蛇，直到他又潛回恆春，打算找漁船偷渡出境時，才在大街上將他活逮。

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