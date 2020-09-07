母子爬司馬庫斯迷路求救　警用哨音辨位成功救援



▲警方用哨音與手機成功找到迷路的母子。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

司馬庫斯部落日前有一對母子因不熟悉地形而失去方向，2人打電話向警方求救，轄區分駐所立刻帶著識途山青前往山中找人，2方人利用手機通話與哨聲辨位順利碰到面，隨後被警方安全帶回出入口，獲得解救。

新竹縣泰崗分駐所於5日下午接獲110轉報，來自嘉義一名廖姓民眾以手機報案，與其母親在司馬庫斯生態園區內迷路，請求警方協助。由於近日尖石後山氣候不穩，近傍晚氣溫遽降，對輕裝登山遊客非常不利，所長劉約忠立刻率同警員李定宸攜帶救援裝備(包括水、頭燈、哨子、繩索、通訊器材、輕便食品)，會同司庫遊客服務中心的部落青年，火速入山救援。

行進中除通知田埔消防小隊外，持續與廖男手機聯繫，請其與母親於現地不要移動，警方將以吹哨子來作提醒，如有聽到請大聲回應，讓搜救人員能快速確認迷失點位置及早救援。

2警就以哨子、手機交互使用，終於得知迷路登山客表示聽到警方哨音，廖民立刻大聲呼救回應，雙方終於在下午4時許以哨聲定位碰頭，當警方發現廖姓母子時，2人已疲憊不堪，警方前後花了近3小時才順利將母子平安護送至遊客服務中心。

母子表示第1次來司庫因不熟悉地形而迷路，原來他們是沿著狩獵路徑往山谷走，途經分岔路口後才選擇陡峭的直接下切方式，共迷失了約3公里路程，倖賴警方哨音提醒後以大聲呼救回應脫險，非常感謝雙警的及時救援，沿路頻頻向警方救援人員道謝。

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