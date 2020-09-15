狠婦為200萬「鐵鎚敲爆債主頭」　法官批「惡行重大」判無期徒刑

▲苗栗地院15日宣判，認為李女惡性重大，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／ETtoday資料照）

記者黃孟珍／苗栗報導

南投1名專營2胎放款的李姓女子（42歲），不滿唐姓女債主向她追討近200萬元債務，2019年10月約唐女在苗栗縣通霄鎮白沙屯漁村談判，不料2人卻當場起爭執，李女竟拿出車上鐵鎚並重擊唐女頭部，造成唐女頭部流血過多致死，手段殘忍。苗栗地院15日宣判，認為李女惡性重大，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

判決書上指出，李女及唐女原為朋友關係，2人皆從事２胎貸款業務，李女和唐女因借貸關係發生金錢糾紛，李女和唐女在2019年10月2日凌晨2時30分時，相約至白沙屯海邊附近海堤邊談判。不到2個小時，李女返回車上取出鐵鎚，趁唐女不注意時狠敲頭部40餘下，造成唐女出血過多死亡。

不但如此，李女在犯案後還自行開車離開現場，並變更唐女行動銀行密碼，將存款8萬7000多元全都轉入自己帳戶內。而在下午3時30分左右，唐女的屍體被民眾發現在沙灘上，經警方調閱路口監視器後，發現李女涉有重嫌，隨即約談李女並將她逮捕。

李女審理時還向法官辯稱自己沒有犯意，但鑑驗查出死者傷勢都集中在頭部及顏面部，造成顱骨、顏面骨骨折，大量出血致休克性死，認定李女殺意堅定、手段激烈、惡性重大，最後李女還是依殺人罪判處無期徒刑。

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