禁令正式生效　陸媒：華為「沒B計畫」可能降維至汽車、OLED

▲禁令生效後，華為的手機業務將受到巨大衝擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國對華為禁令15日正式生效，台積電、美光、三星、高通等廠商都已經停止向華為供應晶片，令華為的手機業務面臨困境。面對禁令，陸媒《證券時報》指出，華為目前沒有B計劃，後續會「降維」到汽車、OLED驅動等行業。

▼華為海思。（圖／CFP）



報導引述消息人士說法指出，對於晶片斷供的問題，華為暫時沒有B計畫，具體應對措施主要還是尋求國產替代方案。

消息人士透露，華為的高端手機業務雖然面臨困難，但是後續可以「降維」做汽車或者OLED驅動晶片，並且發展筆記本電腦、平板等其他手機周邊產品。

不過，報導也提到，華為在禁令生效前，已經向各大廠備貨一段時間，因此今年的Mate40系列手機還不至於延誤發布。華為消費者業務CEO余承東14日也在微博上強調，今年Mate40的將會「如期而至」。

▼華為消費者業務CEO余承東。（圖／CFP）



此外，中國工程院院士倪光南認為，就算外國廠商不像華為供貨，華為也不會「無芯（晶）可用」，因為中國已經有自主技術製造14nm、28nm的晶片，雖然短期內還做不到7nm、5nm的先進製程晶片，但這只影響到手機業務，大部分科技產品使用14nm、28nm晶片已經綽綽有餘。

倪光南還說，若中國晶片業繼續被「卡脖子」，那麼在「中國體系」下，無論是常規工藝的國產CPU還是海量老舊Intel CPU都可以被利用起來，甚至可以使用隨手可得的普通PC用的CPU晶片，保障「關基」領域和一般數據中心的建設運營不受衝擊。

倪光南強調，就算未來幾年中國少採購甚至不採購美國新的CPU晶片，也未必會對中國新基建的推進產生明顯影響，「美國霸凌主義企圖扼殺中國晶片業發展，到頭來恐怕只會砸自己腳。」