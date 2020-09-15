　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

元大原油正2恐瀕臨下市　何欣純、莊競程籲保障投資人權益

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼「元大S&P原油正2 ETF」自救會陳情人記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委何欣純、莊競程召開「元大S&P原油正2 ETF」自救會陳情人記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

今年受到新冠肺炎疫情影響，造成全球各國金融市場波動，其中「元大S&P原油正2 ETF」極有可能面臨下市清算，其中多名投資人組成自救會，質疑元大證券在操作過程有缺失，導致投資人鉅額損失。對此，金管會證期局組長黃厚銘15日表示，主管機關會嚴格檢視是否有違反內控等情形，若有違法一定依法處理。

民進黨立委何欣純、莊競程15日上午與「元大S&P原油正2 ETF」自救會於立法院召開記者會，並邀集金管會、證交所、及元大投信與自救會陳情人商討後續事宜。

何欣純指出，因為全球疫情影響，「元大S&P原油正2 ETF」以14日收盤價每單位只剩下0.71元，若以相關規定與辦法，恐面臨下市清算的命運，尤其預估7萬廣大投資人，多散居台灣各處，投資的每分每毫都是血汗錢，行政部門更應該協助投資人來保障相關權益，並向社會各界的質疑提出合理回應。

莊競程表示，元大石油正2的爭議已經發生一段時間了，立法院不分黨派的立委都很關心整個事件的後續處理，在財政委員會也已經有相關提案，不過從4月到現在，不管是主管機關或元大集團，與廣大的投資人似乎沒有很好的溝通，所以很多投資人只好不斷向主管機關、各級民意代表來陳情。

▲▼「元大S&P原油正2 ETF」自救會陳情人記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲自救會代表廖小姐。（圖／記者屠惠剛攝）

自救會代表廖小姐發言時，拿出西德州原油走勢圖強調，投資人在相對低檔的時間進場，但外界批評其投機，希望大家能花時間了解，「我們不是投機，我們是在低檔投資」。

自救會強調，元大證券做了最壞的示範，完全不符合企業家的誠信精神，要求金管會嚴格徹查，「我們不怕對岸的飛機在台海上面飛來來去，但最怕政府政策不守護善良的老百姓」，希望執政黨不要讓人民灰心，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌應該要天到百姓無助的吶喊聲音。

對此，黃厚銘回應，今年初受到新冠肺炎疫情影響，造成全球原油價格大跌，此事屬突發事件，金管會當時已修改相關規定，並且發布豁免清算標準等，讓投資人有緩衝措施避免遭受衝擊，此屬中性措施。

至於未來是否會下市，黃厚銘則表示他無法預測，因為時間還沒有到9月30日，但金管會當時訂定的措施都是中性的，也沒有預設立場。黃厚銘也說，有關元大4月的轉倉到後來的操作有無失當，這部分主管機關會嚴格檢視，相關操作有無違反內控，若有違法一定會依法處理。

▼民進黨立委何欣純、莊競程召開「元大S&P原油正2 ETF」自救會陳情人記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼「元大S&P原油正2 ETF」自救會陳情人記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些...

► 國民黨發起反美豬公投　蘇貞昌嗆為反而反：國人評評理
► 開放美豬牛　吳釗燮鬆口：台美談判「雙邊貿易協定BTA」絕佳起點
► 發言權下放？　陳時中首鬆口：萊劑美豬公聽會「會派人出席」

更多熱門新聞...

誰會買到含瘦肉精美豬？　柯文哲：窮人
游盈隆：蔡英文蠻幹開放美豬　指責馬英九自己也一樣
侯友宜挺「瘦肉精零檢出公投」：政府執意進口萊豬就要嚴格把關

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
22歲陸網紅觸電亡　女友爆哭「為了救我才死」：要把孩子生下來
遠遠就看到童屍…村民第一時間救援武界壩哭了
快訊／北市校園午休驚傳濺血！　學生拔刀砍同學
新北汽機車互撞　騎士撞飛當場死亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為開放美豬道歉？　政院反擊國民黨：馬政府更該為開放美牛道歉

才鬆口想當總統　鄭文燦：人生不要預設劇本

澳洲爆發第二波新冠疫情　外交部捐50萬枚醫療口罩

國民黨批民進黨「選後蹭香港」　《港澳條例》修法列本會期優先法案

連署突破2萬人！網揪「快來連署」　別讓王浩宇當中壢人塑膠做的

元大原油正2恐瀕臨下市　何欣純、莊競程籲保障投資人權益

民進黨轟左正東失言：證明國民黨不懂台灣人民的心

共軍挑釁擾台　王婉諭：國民黨從來不敢吭聲

國民黨批蔡英文「蹭香港」：人道救援合法申請是最大漏洞

林飛帆：脆弱的是國民黨　數落自己人民真是夠了

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

為開放美豬道歉？　政院反擊國民黨：馬政府更該為開放美牛道歉

才鬆口想當總統　鄭文燦：人生不要預設劇本

澳洲爆發第二波新冠疫情　外交部捐50萬枚醫療口罩

國民黨批民進黨「選後蹭香港」　《港澳條例》修法列本會期優先法案

連署突破2萬人！網揪「快來連署」　別讓王浩宇當中壢人塑膠做的

元大原油正2恐瀕臨下市　何欣純、莊競程籲保障投資人權益

民進黨轟左正東失言：證明國民黨不懂台灣人民的心

共軍挑釁擾台　王婉諭：國民黨從來不敢吭聲

國民黨批蔡英文「蹭香港」：人道救援合法申請是最大漏洞

林飛帆：脆弱的是國民黨　數落自己人民真是夠了

熱帶低壓生成！將增強成秋颱「紅霞」　最新移動路徑出爐

50年一見！大西洋5熱帶氣旋共舞　歷史上「只發生過兩次」

夫國道上突然沒呼吸心跳！妻冷靜聽線上CPR...休假救護員剛好路過

他砸爛女友嫩臉＋爆眼球　「塞豬籠藏屍」怕鬼跟…竟撕衣服求灑避邪水！

解放軍稱連三天「發射火箭」　黃海南部發航警

她帶狗回家遭反對！　1週後抓包「老公進房偷抱狗」還笑超開心

踹破帳篷逃死！武界壩倖存男「還原經過」…哽咽：後悔沒救到妻兒

22歲網紅觸電亡「女友爆已懷孕」！　直播爆哭曝過程：為了救我才死

勞團要求勞保年改「先找勞工談」　基礎年金、樓地板要規劃

連7季登銷售王　雙北市居民逾4成買25坪以下小宅　

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

政治熱門新聞

發射火箭「中國台灣」島上飛過　國防部回應

快訊／新北查獲「勤達」口罩擅改生產地　馬來西亞廠變成大陸製造

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

又見未繫繩比特犬　狠咬死貴賓狗

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

央視求和說發酵　國民黨難安撫反王聲浪

快訊／林榮德也不去海峽論壇了

親吐討厭處女！丁允恭PTT帳號遭起底

爆柯文哲賴帳　楊蕙如：我還有滿滿的料送你

立法院啟動修憲　18歲公民權綁2022選舉

李豔秋怒批范雲：再造謠絕對告到底

罷捷連署一階審查過關！黃捷本人回應了

不當「4％黨」！民眾黨推「TPP NEWS」新聞台

快訊／北捷綠線突「異常無法發車」

更多熱門

相關新聞

國際原油期貨大跌近6％　跌至6月以來低點

國際原油期貨大跌近6％　跌至6月以來低點

國際油價昨天重挫，布蘭特原油期貨大跌5.3％，跌至39.78美元；西德州原油期貨大跌5.9％，跌至36.7美元，雙雙跌至6月中旬以來的新低價。

沙國調降賣給亞洲的原油價　原油期貨跌至7月底來新低！

沙國調降賣給亞洲的原油價　原油期貨跌至7月底來新低！

落實企業社會責任　元大期連3年獲天下雜誌CSR獎項肯定　

落實企業社會責任　元大期連3年獲天下雜誌CSR獎項肯定　

負油價爆1.44億期貨交易爭議　金管會罰12期貨商516萬

負油價爆1.44億期貨交易爭議　金管會罰12期貨商516萬

小心下市風險！元大S&P原油正2 ETF自10/1起恢復適用淨值跌幅計算

小心下市風險！元大S&P原油正2 ETF自10/1起恢復適用淨值跌幅計算

關鍵字：

元大原油何欣純莊競程

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

2天縱慾7次爆紅！25歲電競選手施暴「女友手腳全廢」

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面