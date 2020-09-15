元大原油正2恐瀕臨下市　何欣純、莊競程籲保障投資人權益

▲民進黨立委何欣純、莊競程召開「元大S&P原油正2 ETF」自救會陳情人記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

今年受到新冠肺炎疫情影響，造成全球各國金融市場波動，其中「元大S&P原油正2 ETF」極有可能面臨下市清算，其中多名投資人組成自救會，質疑元大證券在操作過程有缺失，導致投資人鉅額損失。對此，金管會證期局組長黃厚銘15日表示，主管機關會嚴格檢視是否有違反內控等情形，若有違法一定依法處理。

民進黨立委何欣純、莊競程15日上午與「元大S&P原油正2 ETF」自救會於立法院召開記者會，並邀集金管會、證交所、及元大投信與自救會陳情人商討後續事宜。

何欣純指出，因為全球疫情影響，「元大S&P原油正2 ETF」以14日收盤價每單位只剩下0.71元，若以相關規定與辦法，恐面臨下市清算的命運，尤其預估7萬廣大投資人，多散居台灣各處，投資的每分每毫都是血汗錢，行政部門更應該協助投資人來保障相關權益，並向社會各界的質疑提出合理回應。

莊競程表示，元大石油正2的爭議已經發生一段時間了，立法院不分黨派的立委都很關心整個事件的後續處理，在財政委員會也已經有相關提案，不過從4月到現在，不管是主管機關或元大集團，與廣大的投資人似乎沒有很好的溝通，所以很多投資人只好不斷向主管機關、各級民意代表來陳情。

▲自救會代表廖小姐。（圖／記者屠惠剛攝）



自救會代表廖小姐發言時，拿出西德州原油走勢圖強調，投資人在相對低檔的時間進場，但外界批評其投機，希望大家能花時間了解，「我們不是投機，我們是在低檔投資」。

自救會強調，元大證券做了最壞的示範，完全不符合企業家的誠信精神，要求金管會嚴格徹查，「我們不怕對岸的飛機在台海上面飛來來去，但最怕政府政策不守護善良的老百姓」，希望執政黨不要讓人民灰心，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌應該要天到百姓無助的吶喊聲音。

對此，黃厚銘回應，今年初受到新冠肺炎疫情影響，造成全球原油價格大跌，此事屬突發事件，金管會當時已修改相關規定，並且發布豁免清算標準等，讓投資人有緩衝措施避免遭受衝擊，此屬中性措施。

至於未來是否會下市，黃厚銘則表示他無法預測，因為時間還沒有到9月30日，但金管會當時訂定的措施都是中性的，也沒有預設立場。黃厚銘也說，有關元大4月的轉倉到後來的操作有無失當，這部分主管機關會嚴格檢視，相關操作有無違反內控，若有違法一定會依法處理。

▼民進黨立委何欣純、莊競程召開「元大S&P原油正2 ETF」自救會陳情人記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



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