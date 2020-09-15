美要封殺微信　韓國時報：對三星LG造成「毀滅性打擊」！iPhone少賣3成

▲微信在全球已累積超過12億名用戶。（圖／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

美國政府訂在今日宣布其他制裁北京的措施，許多產業觀察家認為，將會公布關於封殺微信的具體細節，《韓國時報》就指出，這對三星及LG來說是種毀滅性打擊，蘋果也可能因此少賣3成手機。

根據《韓國時報》報導，三星和樂金顯示器公司（LG Display）是美國蘋果公司（Apple Inc.）主要面板供應商，其中大陸貢獻iPhone15%銷量，假設App store將微信下架，那影響最大的就是每年賣出3000萬支iPhone的大陸市場。

一位大型顯示器公司主管提到，中國幾乎所有人都用微信，很難在沒有它的情況下連絡，「我們都是用微信和中國供應商接洽，（禁令頒布後）中國人要在微信或iPhone間進行重大抉擇，可能直接影響iPhone銷量」。

中國先前向20萬人進行民調，結果有95%受訪者會在iPhone未提供微信的情形下選擇其他廠的手機，許多產業觀察家都認為，封殺微信可能讓Apple減少30%的營收。

▲LG替iPhone12提供顯示器。（圖／路透社）



目前Apple iPhone 12系列被預測會推出3種尺寸，分別為5.4吋、6.1吋和6.7吋，出貨量被估為為7000萬支。5.4和6.7吋版顯示器將完全由三星顯示器供應，6.1吋版旗艦機型顯示器則由三星和樂金顯示器提供。目前業界普遍認為樂金只能生產1800萬片顯示器，剩餘2700萬片6.1吋螢幕可能由三星製造。

微信在2011年1月推出，目前在全球已累積超過12億名用戶，其中有11億人位於中國。美國總統川普上月初簽署的行政命令就以國安憂慮為由禁止使用微信，微信禁令將在本月20日生效，預定今天宣布具體細節。