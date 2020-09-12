印媒爆：中國「可重複使用」太空飛機　降落在羅布泊神秘跑道

▲中國日前發射「可重複使用」試驗航天器，被印媒爆已經將落在羅布泊。（圖／新華社）



記者林彥臣／綜合報導

中國4日在酒泉衛星發射中心，利用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重複使用的試驗太空飛行器，外界紛紛猜測可能是「神龍太空飛機」。印度媒體《今日印度》（India Today）則報導指出，中國的太空飛機，已經降落在羅布泊的神祕跑道上。

《今日印度》的衛星影像分析師Col Vinayak Bhat，曾在印度陸軍服役33年，他分析公布出來的衛星空拍照指出，中國太空飛機降落在秘密的簡易跑道上，靠近中國傳統的核試驗區羅布泊附近，飛行路徑和著陸時間表明這是太空飛機著陸的飛機跑道，衛星實驗室已透過尚未公開的高分辨率衛星圖像捕獲了這架太空飛機。

分析指出，可重複使用的太空飛機在當地時間9月6日上午10:00左右降落，這個祕密地跑道，現在也廣為人知，飛機跑道長5公里，寬60公尺。

根據影相分析指出，當地設置了兩個大型發射台，一個為15m X 30m，另一個為20m X 20m，另外還有一個15m X 15m的小天線場和用於向設施供電的太陽能電池板。有三個職員營房和一個25m X 50m的大型機庫，可以臨時存放測試物品。